Cientos disfrutan de la Ruta Recreativa de Saltillo en el primer domingo de agosto

Cientos de personas participaron este domingo en la Ruta Recreativa de Saltillo, donde familias, deportistas y dueños de mascotas aprovecharon las actividades organizadas por distintas dependencias del Gobierno Municipal para promover la salud, la convivencia y el bienestar. Durante la jornada, la Dirección de Salud Pública Municipal instaló un módulo en el que ofreció de manera gratuita detecciones de diabetes e hipertensión, además de vacunación antirrábica y desparasitación para mascotas.

Asimismo, la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, a través del Centro de Bienestar de los Seres Sintientes, llevó a cabo un programa de adopción responsable de animales, conforme a los procedimientos establecidos. Por su parte, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana difundió entre los asistentes los servicios que brinda la Unidad de Integración Familiar, mediante la entrega de material informativo sobre los programas de apoyo disponibles para la población. A lo largo del recorrido, realizado sobre el bulevar Venustiano Carranza, fue constante la presencia de personas caminando, trotando, paseando en bicicleta y disfrutando del espacio público en compañía de sus familias y mascotas.

El Gobierno Municipal invitó a la ciudadanía a participar cada domingo en la Ruta Recreativa, que se desarrolla sobre el bulevar Venustiano Carranza, entre las calles Baja California y Canadá, en un horario de 6:30 a 11:30 de la mañana, como una alternativa para fomentar la activación física, la convivencia familiar y el aprovechamiento de los espacios públicos.