Cientos disfrutan de la Ruta Recreativa de Saltillo en el primer domingo de agosto

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    Cientos disfrutan de la Ruta Recreativa de Saltillo en el primer domingo de agosto
    Familias aprovecharon el espacio para convivir y realizar actividades físicas. CORTESÍA

Con actividades de salud, bienestar y convivencia

Cientos de personas participaron este domingo en la Ruta Recreativa de Saltillo, donde familias, deportistas y dueños de mascotas aprovecharon las actividades organizadas por distintas dependencias del Gobierno Municipal para promover la salud, la convivencia y el bienestar.

Durante la jornada, la Dirección de Salud Pública Municipal instaló un módulo en el que ofreció de manera gratuita detecciones de diabetes e hipertensión, además de vacunación antirrábica y desparasitación para mascotas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/domingo-de-deporte-salud-y-convivencia-en-la-ruta-recreativa-conquista-a-las-familias-de-saltillo-LH22434791

Asimismo, la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, a través del Centro de Bienestar de los Seres Sintientes, llevó a cabo un programa de adopción responsable de animales, conforme a los procedimientos establecidos.

Por su parte, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana difundió entre los asistentes los servicios que brinda la Unidad de Integración Familiar, mediante la entrega de material informativo sobre los programas de apoyo disponibles para la población.

A lo largo del recorrido, realizado sobre el bulevar Venustiano Carranza, fue constante la presencia de personas caminando, trotando, paseando en bicicleta y disfrutando del espacio público en compañía de sus familias y mascotas.

$!También se brindaron servicios de vacunación antirrábica y desparasitación para mascotas.
También se brindaron servicios de vacunación antirrábica y desparasitación para mascotas. CORTESÍA

El Gobierno Municipal invitó a la ciudadanía a participar cada domingo en la Ruta Recreativa, que se desarrolla sobre el bulevar Venustiano Carranza, entre las calles Baja California y Canadá, en un horario de 6:30 a 11:30 de la mañana, como una alternativa para fomentar la activación física, la convivencia familiar y el aprovechamiento de los espacios públicos.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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