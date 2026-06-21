Saltillo refuerza prevención de violencia de género y familiar con filtros informativos

De acuerdo con la información difundida por el Municipio, estas acciones forman parte de una estrategia enfocada en la prevención y atención de situaciones de violencia. Entre las herramientas disponibles se encuentran los Sitios Seguros y la Línea 800 Violeta (800 846 5382), a través de la cual se brinda orientación, atención y acompañamiento.

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo reforzó las acciones de prevención de la violencia de género y la violencia familiar mediante filtros informativos y la difusión de los servicios de atención disponibles para la población.

Asimismo, personal del Agrupamiento Violeta y de la Unidad de Integración Familiar (UNIF) realiza recorridos y filtros preventivos en diferentes colonias de Saltillo. El objetivo es acercar información a mujeres y familias sobre los servicios de apoyo existentes y los mecanismos de atención en caso de requerirlos.

La titular del Agrupamiento Violeta, Milndrette Gómez Sosa, explicó que estas actividades permiten informar sobre las distintas modalidades de violencia, entre ellas la física, psicológica, sexual, económica y patrimonial. Además, se busca promover la detección temprana de conductas de riesgo y facilitar el acceso a los servicios de apoyo.

Además, Patricia Moreno Domínguez, titular de la UNIF, señaló que las acciones también están orientadas a fortalecer la prevención de la violencia familiar mediante la difusión de herramientas para identificar señales de alerta y conocer los mecanismos de atención con los que cuenta la Comisaría de Seguridad.

Las autoridades municipales informaron que estos operativos de proximidad continuarán en distintos sectores de la ciudad como parte de las acciones preventivas y de orientación a la ciudadanía.