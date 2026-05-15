$!Saltillo: reportan apagones en Zona Centro y colonias del oriente

La tarde de este viernes se reportaron apagones en distintos sectores de Saltillo, afectando comercios, alumbrado público y semáforos tanto en el Centro Histórico como en colonias del oriente de la ciudad. Calles como Xicoténcatl, Pérez Treviño, Aldama, Obregón, Allende, Victoria, Purcell, Escobedo, Carlos Salazar, Acuña y Ramos Arizpe registraron interrupciones en el servicio eléctrico desde las 18:00 horas.

Alan Duarte, líder de los comerciantes del Centro Histórico, comentó a VANGUARDIA que el apagón obligó a diversos negocios del primer cuadro a cerrar antes de lo previsto, en una jornada de alta afluencia por tratarse de viernes de quincena y Día del Maestro. “No había semáforos desde las 6 de la tarde. Lo preocupante es que fue pleno mayo y aparte del Día del Maestro, entonces sí nos afectó”, señaló.

Otro habitante cercano a la Alameda Zaragoza, quien pidió mantenerse en el anonimato, informó que la calle Victoria permaneció sin servicio de semáforos poco antes de las 19:00 horas. Los reportes indicaron que las fallas eléctricas continuaron de manera intermitente en la calle Victoria y en la zona de la Alameda Zaragoza al menos hasta las 21:00 horas, con cortes de duración cercana a un minuto.

Además del Centro Histórico, habitantes de colonias del oriente de Saltillo, como Bonanza y Valle de las Flores, también reportaron interrupciones en el suministro eléctrico durante la noche. Duarte agregó que personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) fue visto trabajando en distintos puntos para intentar restablecer el servicio.

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