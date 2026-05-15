Saltillo: reportan apagones en Zona Centro y colonias del oriente

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    Saltillo: reportan apagones en Zona Centro y colonias del oriente
    La falta de energía eléctrica dejó sin alumbrado ni semáforos varias calles del Centro Histórico de Saltillo durante la tarde y noche del viernes. ALONOSO FLORES

La falta de energía afectó comercios, semáforos y alumbrado en calles del primer cuadro; vecinos de Bonanza y Valle de las Flores reportaron cortes similares

La tarde de este viernes se reportaron apagones en distintos sectores de Saltillo, afectando comercios, alumbrado público y semáforos tanto en el Centro Histórico como en colonias del oriente de la ciudad.

Calles como Xicoténcatl, Pérez Treviño, Aldama, Obregón, Allende, Victoria, Purcell, Escobedo, Carlos Salazar, Acuña y Ramos Arizpe registraron interrupciones en el servicio eléctrico desde las 18:00 horas.

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Alan Duarte, líder de los comerciantes del Centro Histórico, comentó a VANGUARDIA que el apagón obligó a diversos negocios del primer cuadro a cerrar antes de lo previsto, en una jornada de alta afluencia por tratarse de viernes de quincena y Día del Maestro.

“No había semáforos desde las 6 de la tarde. Lo preocupante es que fue pleno mayo y aparte del Día del Maestro, entonces sí nos afectó”, señaló.

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Otro habitante cercano a la Alameda Zaragoza, quien pidió mantenerse en el anonimato, informó que la calle Victoria permaneció sin servicio de semáforos poco antes de las 19:00 horas.

Los reportes indicaron que las fallas eléctricas continuaron de manera intermitente en la calle Victoria y en la zona de la Alameda Zaragoza al menos hasta las 21:00 horas, con cortes de duración cercana a un minuto.

$!Automovilistas circularon con precaución ante los apagones registrados en distintos sectores de la ciudad y la falta de funcionamiento de semáforos.
Automovilistas circularon con precaución ante los apagones registrados en distintos sectores de la ciudad y la falta de funcionamiento de semáforos. ALONSO FLORES

Además del Centro Histórico, habitantes de colonias del oriente de Saltillo, como Bonanza y Valle de las Flores, también reportaron interrupciones en el suministro eléctrico durante la noche.

Duarte agregó que personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) fue visto trabajando en distintos puntos para intentar restablecer el servicio.

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Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas de movilidad, desarrollo urbano, medio ambiente y turismo. Ha dado seguimiento a la evolución de la sequía en Coahuila, la reestructuración del transporte público en Saltillo, monitoreo de la calidad del aire y conservación de inmuebles catalogados como patrimonio en el Centro Histórico. Además, colaboró en la realización de los primeros mapeos de esculturas y murales en Saltillo.

Ha realizado diversos cursos de actualización, como el de periodismo de investigación de Grupo Reforma en 2025.

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