Tras persecución, menores en moto se estrellan contra camión, en Saltillo

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    Tras persecución, menores en moto se estrellan contra camión, en Saltillo
    Huella de sangre quedaron en el pavimento Ulises Martínez
    Tras persecución, menores en moto se estrellan contra camión, en Saltillo
    La motociclista tenían una semana de haberla comprado Ulises Martínez
    Tras persecución, menores en moto se estrellan contra camión, en Saltillo
    El camión se dobló del impacto Ulises Martínez
    Tras persecución, menores en moto se estrellan contra camión, en Saltillo
    Ambos fueron llevados al hospital Ulises Martínez
    Tras persecución, menores en moto se estrellan contra camión, en Saltillo
    Los jóvenes terminaron en el pavimento Ulises Martínez

Los menores de 13 y 16 años resultaron heridos, uno de ellos se encuentra grave

Dos menores, uno de 13 años y otro de 16 en estado delicado, terminaron hospitalizados tras impactarse contra un camión la tarde de este viernes en calles de la colonia Satélite Sur.

En el accidente, ocurrido minutos después de las 3 de la tarde, personal de la Cruz Roja acudió al cruce de las calles Renato Leduc y Mariano Azuela, donde se registró el percance en el que resultaron lesionados Brandon, de 13 años, y Abraham, de 16.

Los jóvenes circulaban a bordo de una motocicleta Italika, la cual había sido comprada por el padre de Brandon apenas una semana antes. Transitaban sobre la calle Mariano Azuela y, al llegar a Renato Leduc, presuntamente no realizaron el alto correspondiente, por lo que se impactaron contra la parte lateral derecha de un camión de transporte de personal de la empresa Tucsa, conducido por José Antelmo N., de 53 años.

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Luego de ser valorados por paramédicos de la Cruz Roja, los jóvenes fueron trasladados a la Clínica 70. Sin embargo, Abraham, de 16 años, comenzó a presentar complicaciones, por lo que fue llevado de urgencia al Hospital General.

En el lugar del accidente permanecieron amigos y familiares de los lesionados, quienes señalaron que los menores presuntamente eran perseguidos por otros motociclistas, situación que habría originado el percance. Incluso, mencionaron que durante la noche acudirían a buscarlos para tomar venganza.

Elementos de la Policía Municipal acudieron a tomar conocimiento del accidente y solicitaron una grúa para trasladar los vehículos a un corralón, mientras se deslindan responsabilidades por los daños ocasionados.

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