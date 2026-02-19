Saltillo: Reportan operativo en Misiones V Sector; detienen a hombre con arma de fuego

Saltillo
/ 19 febrero 2026
    Saltillo: Reportan operativo en Misiones V Sector; detienen a hombre con arma de fuego
    El operativo se llevó a cabo en este sector residencial al norte de la ciudad. Especial

De acuerdo con las primeras investigaciones, el hombre fue acusado de intentar extorsionar a un empresario

Una residencia ubicada en el fraccionamiento Misiones V Sector fue cateada por personal de Investigaciones Especiales de la Fiscalía General del Estado (FGE), donde se aseguró un arma de fuego y se detuvo al propietario del inmueble.

El detenido fue identificado como Javier N., quien enfrenta una carpeta de investigación por el delito de extorsión en agravio de un reconocido empresario.

TE PUEDE INTERESAR: Operativo Limpia en Saltillo y Ramos Arizpe deja 18 detenidos; participan Marina, Sedena y Guardia Nacional

De acuerdo con la información oficial, el probable responsable envió a la víctima un audio intimidatorio vía WhatsApp, en el que aseguraba ser integrante de una célula criminal y afirmó contar con armas de alto poder. Su presunta intención era extorsionarlo, aunque no se precisó el monto exigido. Tras los hechos, la parte afectada presentó una denuncia formal ante las autoridades.

A raíz de la querella, un juez autorizó el cateo del domicilio del sospechoso, donde fue localizada una pistola. Aunque el arma no es de uso exclusivo del Ejército, su posesión derivó en la detención del imputado, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público.

El acusado se desempeñó durante varios años como empresario del ramo transportista. Su situación jurídica será definida en las próximas horas.

