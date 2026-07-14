Saltillo: retiran ‘río de piedras’ en Fundadores tras fuertes lluvias

El Gobierno Municipal de Saltillo activó brigadas de atención para retirar el material que quedó sobre el bulevar Fundadores tras las lluvias registradas en la ciudad, con el propósito de mantener la vialidad en condiciones seguras y prevenir accidentes.

Los trabajos se concentran a la altura de Soriana Mirasierra, donde la corriente de agua arrastró piedras, tierra y otros residuos hacia la carpeta asfáltica, afectando la circulación en uno de los principales accesos de la capital coahuilense.