Saltillo: retiran ‘río de piedras’ en Fundadores tras fuertes lluvias
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Cuadrillas municipales retiraron piedras y material arrastrado por la lluvia en el bulevar Fundadores para restablecer condiciones seguras de circulación
El Gobierno Municipal de Saltillo activó brigadas de atención para retirar el material que quedó sobre el bulevar Fundadores tras las lluvias registradas en la ciudad, con el propósito de mantener la vialidad en condiciones seguras y prevenir accidentes.
Los trabajos se concentran a la altura de Soriana Mirasierra, donde la corriente de agua arrastró piedras, tierra y otros residuos hacia la carpeta asfáltica, afectando la circulación en uno de los principales accesos de la capital coahuilense.
Para agilizar las labores, personal del programa ”Aquí Andamos” utiliza maquinaria pesada, entre ella una retroexcavadora y un camión de carga, con los que se retira el material acumulado y se limpia por completo la zona intervenida.
Las acciones forman parte del operativo permanente que mantiene el Ayuntamiento para atender los efectos de las precipitaciones en distintos puntos de la ciudad, priorizando aquellas vialidades con mayor afluencia vehicular y donde existe riesgo para automovilistas.
El Gobierno Municipal informó que continuará monitoreando las condiciones derivadas de las lluvias y reiteró el llamado a la población para conducir con precaución, respetar las indicaciones de las autoridades y, en caso de alguna emergencia, comunicarse al 9-1-1 para solicitar apoyo de las corporaciones correspondientes.