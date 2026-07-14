Saltillo: retiran ‘río de piedras’ en Fundadores tras fuertes lluvias

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    Saltillo: retiran ‘río de piedras’ en Fundadores tras fuertes lluvias
    Brigadas municipales retiraron piedras y escombro acumulados sobre el bulevar Fundadores tras las lluvias. CORTESÍA

Cuadrillas municipales retiraron piedras y material arrastrado por la lluvia en el bulevar Fundadores para restablecer condiciones seguras de circulación

El Gobierno Municipal de Saltillo activó brigadas de atención para retirar el material que quedó sobre el bulevar Fundadores tras las lluvias registradas en la ciudad, con el propósito de mantener la vialidad en condiciones seguras y prevenir accidentes.

Los trabajos se concentran a la altura de Soriana Mirasierra, donde la corriente de agua arrastró piedras, tierra y otros residuos hacia la carpeta asfáltica, afectando la circulación en uno de los principales accesos de la capital coahuilense.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/rehabilitan-camino-a-los-ramones-en-saltillo-ruta-2b-retoma-su-recorrido-habitual-JG22176395
$!Con maquinaria pesada, el programa “Aquí Andamos” mantiene libre la circulación en uno de los principales accesos de Saltillo.
Con maquinaria pesada, el programa “Aquí Andamos” mantiene libre la circulación en uno de los principales accesos de Saltillo. CORTESÍA

Para agilizar las labores, personal del programa ”Aquí Andamos” utiliza maquinaria pesada, entre ella una retroexcavadora y un camión de carga, con los que se retira el material acumulado y se limpia por completo la zona intervenida.

$!El Municipio exhortó a la ciudadanía a reportar cualquier emergencia relacionada con las lluvias al 9-1-1.
El Municipio exhortó a la ciudadanía a reportar cualquier emergencia relacionada con las lluvias al 9-1-1. CORTESÍA

Las acciones forman parte del operativo permanente que mantiene el Ayuntamiento para atender los efectos de las precipitaciones en distintos puntos de la ciudad, priorizando aquellas vialidades con mayor afluencia vehicular y donde existe riesgo para automovilistas.

$!Las lluvias provocaron el arrastre de material sobre el bulevar Fundadores, por lo que cuadrillas municipales realizaron labores de limpieza.
Las lluvias provocaron el arrastre de material sobre el bulevar Fundadores, por lo que cuadrillas municipales realizaron labores de limpieza. CORTESÍA

El Gobierno Municipal informó que continuará monitoreando las condiciones derivadas de las lluvias y reiteró el llamado a la población para conducir con precaución, respetar las indicaciones de las autoridades y, en caso de alguna emergencia, comunicarse al 9-1-1 para solicitar apoyo de las corporaciones correspondientes.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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