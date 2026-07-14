Rehabilitan Camino a Los Ramones en Saltillo; ruta 2B retoma su recorrido habitual

El Gobierno Municipal de Saltillo rehabilitó un tramo del Camino a Los Ramones como parte de las acciones del programa ”Aquí Andamos”, mejorando las condiciones de movilidad y permitiendo que la ruta de transporte público 2B reanudara de inmediato su recorrido habitual. Las labores, realizadas por instrucciones del alcalde Javier Díaz González, abarcaron el segmento comprendido entre el bulevar Centenario de Torreón y la calle Fermín Espinosa Armillita, donde cuadrillas municipales repararon el pavimento para ofrecer una circulación más segura tanto a automovilistas como a usuarios del transporte urbano.

Tras concluir esta etapa de los trabajos, el Ayuntamiento informó que la ruta 2B retomó su trayecto original, luego de las afectaciones ocasionadas por el deterioro de la vialidad. Las acciones continuarán este miércoles sobre la calle Fermín Espinosa Armillita, donde las brigadas municipales mantendrán las labores de bacheo hasta dejar completamente rehabilitada la superficie de rodamiento. Además de la reparación del pavimento, personal de la Dirección de Servicios Públicos efectuó trabajos de deshierbe, retiro de maleza y limpieza en el mismo corredor vial, con el propósito de mejorar la visibilidad, la seguridad y la imagen urbana de esta importante vía de comunicación.

El programa de mantenimiento también se extenderá a otras colonias de la ciudad, entre ellas El Toreo, Los Ramones, Santa Cristina, Emiliano Zapata, Puerta del Rey y Jardines de los Bosques, donde continuarán las acciones de rehabilitación de calles y atención a espacios públicos. El alcalde Javier Díaz González reiteró la invitación a la ciudadanía para reportar baches, fallas en servicios públicos o necesidades de mantenimiento mediante el asistente virtual ”Saltillo Fácil”, disponible a través del número 844-160-08-08, con el objetivo de fortalecer la participación ciudadana y agilizar la atención de los reportes.