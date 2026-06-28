Fallece joven motociclista tras aparatoso accidente sobre la carretera 57

El joven tenía 22 años de edad y residía en la colonia Francisco Villa, al poniente de Saltillo . De acuerdo con información proporcionada por elementos de la Policía Preventiva Municipal de Ramos Arizpe, quienes acudieron como primeros respondientes, el accidente ocurrió la noche del sábado.

Pedro Ángel ¨N¨ ya no pudo superar las lesiones que sufrió en un accidente en motocicleta y falleció en el área de terapia intensiva de la Clínica 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El percance se registró en el kilómetro 16 de la carretera federal 57, en el tramo Saltillo-Monclova, a la altura de la avenida Logística y del parque industrial FINSA. Presuntamente, el joven perdió el control de la motocicleta, cayó al pavimento y derrapó varios metros.

Paramédicos de la ambulancia 482 del Cuerpo de Bomberos y Protección Civil de Ramos Arizpe le brindaron atención prehospitalaria. Tras valorarlo, determinaron que presentaba un traumatismo craneoencefálico severo con exposición de masa encefálica, por lo que fue estabilizado y trasladado en código rojo a la Clínica 2 del IMSS para recibir atención médica especializada.

La motocicleta involucrada es una Vento, modelo 2025, color negro con rojo, la cual no portaba placas de circulación.

Del accidente se hicieron cargo elementos de la Guardia Nacional, División Carreteras, quienes consignaron el caso ante la Agencia Investigadora del Ministerio Público para las diligencias correspondientes.