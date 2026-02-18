Saltillo: se atraviesa motociclista a auto y termina fracturado en la colonia El Salvador

Un joven motociclista de 20 años resultó lesionado la mañana de este miércoles tras verse involucrado en un accidente vial en el cruce de las calles Malaquías y San Marcos, en la colonia El Salvador de Saltillo.

El afectado fue identificado como José Rodrigo ¨N¨, quien presentó una probable fractura en la planta del pie izquierdo luego de impactarse contra un automóvil que presuntamente se le atravesó en su trayectoria.

