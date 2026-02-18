Saltillo: se atraviesa motociclista a auto y termina fracturado en la colonia El Salvador
El joven presentó una probable fractura en la planta del pie izquierdo y fue trasladado por paramédicos a la Clínica 89 del IMSS para su valoración médica
Un joven motociclista de 20 años resultó lesionado la mañana de este miércoles tras verse involucrado en un accidente vial en el cruce de las calles Malaquías y San Marcos, en la colonia El Salvador de Saltillo.
El afectado fue identificado como José Rodrigo ¨N¨, quien presentó una probable fractura en la planta del pie izquierdo luego de impactarse contra un automóvil que presuntamente se le atravesó en su trayectoria.
De acuerdo con los primeros reportes, el motociclista circulaba por la calle Malaquías con dirección hacia Otilio González, cuando en el cruce mencionado la conductora del vehículo Ford Figo que circulaba por San Marcos con dirección hacia Hebreos.
El auto era conducido por Yesica Janeth ¨N¨, de 30 años, quien presuntamente no respetó el derecho de paso, aunque dijo que frenó para que pasara un auto, pero al motociclista no lo vio, lo que originó el choque entre ambos vehículos.
Paramédicos acudieron al lugar para brindar atención prehospitalaria al lesionado y posteriormente lo trasladaron a la Clínica 89 del IMSS, donde quedó bajo valoración médica.
Elementos de la Policía Municipal también arribaron al sitio del percance para tomar conocimiento de los hechos y realizar el deslinde de responsabilidades correspondiente.