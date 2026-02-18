Saltillo: se atraviesa motociclista a auto y termina fracturado en la colonia El Salvador

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 18 febrero 2026
    Saltillo: se atraviesa motociclista a auto y termina fracturado en la colonia El Salvador
    Elementos municipales acudieron para tomar conocimiento y deslindar responsabilidades. ULISES MARTÍNEZ

El joven presentó una probable fractura en la planta del pie izquierdo y fue trasladado por paramédicos a la Clínica 89 del IMSS para su valoración médica

Un joven motociclista de 20 años resultó lesionado la mañana de este miércoles tras verse involucrado en un accidente vial en el cruce de las calles Malaquías y San Marcos, en la colonia El Salvador de Saltillo.

El afectado fue identificado como José Rodrigo ¨N¨, quien presentó una probable fractura en la planta del pie izquierdo luego de impactarse contra un automóvil que presuntamente se le atravesó en su trayectoria.

TE PUEDE INTERESAR: Otra vez arde vivienda en Saltillo; señalan a hombre en situación de calle

$!El accidente ocurrió en el cruce de las calles Malaquías y San Marcos.
El accidente ocurrió en el cruce de las calles Malaquías y San Marcos. ULISES MARTÍNEZ

De acuerdo con los primeros reportes, el motociclista circulaba por la calle Malaquías con dirección hacia Otilio González, cuando en el cruce mencionado la conductora del vehículo Ford Figo que circulaba por San Marcos con dirección hacia Hebreos.

$!El motociclista fue atendido por paramédicos tras el choque registrado en la colonia El Salvador.
El motociclista fue atendido por paramédicos tras el choque registrado en la colonia El Salvador. ULISES MARTÍNEZ

El auto era conducido por Yesica Janeth ¨N¨, de 30 años, quien presuntamente no respetó el derecho de paso, aunque dijo que frenó para que pasara un auto, pero al motociclista no lo vio, lo que originó el choque entre ambos vehículos.

$!El lesionado presentó probable fractura en el pie izquierdo y fue trasladado a la Clínica 89 del IMSS.
El lesionado presentó probable fractura en el pie izquierdo y fue trasladado a la Clínica 89 del IMSS. ULISES MARTÍNEZ

Paramédicos acudieron al lugar para brindar atención prehospitalaria al lesionado y posteriormente lo trasladaron a la Clínica 89 del IMSS, donde quedó bajo valoración médica.

Elementos de la Policía Municipal también arribaron al sitio del percance para tomar conocimiento de los hechos y realizar el deslinde de responsabilidades correspondiente.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


accidentes viales
Última hora Saltillo
choque de moto

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Lecturas desechadas

Lecturas desechadas
true

AMLO, el retrato despiadado de Scherer
true

POLITICÓN: Por masacre de Allende, Coahuila mantiene vigente orden de aprehensión contra el Z-40
Autoridades acordonaron el área para realizar las investigaciones.

Encuentran a joven muerto en un jacuzzi, en Saltillo
Estas medidas gubernamentales contra las redes sociales y su funcionamiento se están intensificando para regular aspectos dañinos de estas.

España investigará a X, Meta y TikTok por contenido de abuso sexual infantil generado con IA
El defensivo estadounidense fue recontratado por el equipo de Saltillo.

Dinos de Saltillo anuncian el regreso de Jadarius Ceasar para la temporada 2026 de la LFA
Una foto sin fecha proporcionada por el Departamento de Justicia de EU muestra a Stephen Bannon con Jeffrey Epstein.

Steve Bannon visitaba y asesoraba a Epstein, según revelan mensajes de texto
El sueño interrumpido no solo amenaza la paz de tu relación, sino que también es perjudicial para tu bienestar.

Cómo dormir con otras personas