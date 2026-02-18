Otra vez arde vivienda en Saltillo; señalan a hombre en situación de calle
El incendio provocó daños materiales en el interior del domicilio, principalmente por el fuego y la acumulación de humo
Un incendio se registró la mañana de este miércoles en el interior de un domicilio ubicado sobre la calle Bartolomé de Chilahuatl, en la colonia El Cerrito, luego de que presuntamente una persona en situación de calle y en estado tóxico, que habitaba en el lugar, prendiera fuego y se retirara, en Saltillo.
El reporte fue recibido alrededor de las 07:30 horas, lo que movilizó a elementos de la Policía Municipal hacia la vivienda señalada. Al ingresar para verificar la situación, los oficiales confirmaron que no había personas en el interior.
Tras la inspección inicial, se solicitó la intervención del cuerpo de bomberos, quienes acudieron al sitio para atender el incendio registrado dentro del inmueble.
Los bomberos realizaron maniobras para controlar y sofocar las llamas, evitando que el fuego se propagara a viviendas contiguas o generara mayores daños en la zona.
Hasta el momento no se reportan personas lesionadas y las autoridades mantienen la indagatoria para establecer las circunstancias en que se originó el fuego en el domicilio, siendo vecinos quienes informaron que no es la primera vez que le prenden fuego.