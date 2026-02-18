Otra vez arde vivienda en Saltillo; señalan a hombre en situación de calle

Un incendio se registró la mañana de este miércoles en el interior de un domicilio ubicado sobre la calle Bartolomé de Chilahuatl, en la colonia El Cerrito, luego de que presuntamente una persona en situación de calle y en estado tóxico, que habitaba en el lugar, prendiera fuego y se retirara, en Saltillo.

El reporte fue recibido alrededor de las 07:30 horas, lo que movilizó a elementos de la Policía Municipal hacia la vivienda señalada. Al ingresar para verificar la situación, los oficiales confirmaron que no había personas en el interior.

