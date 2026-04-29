Saltillo: se confunde conductora y termina en sentido contrario tras chocar en periférico LEA

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 29 abril 2026
    Saltillo: se confunde conductora y termina en sentido contrario tras chocar en periférico LEA
    La unidad involucrada presentó daños tras impactarse contra la división de concreto, quedando en sentido contrario y generando riesgo para otros automovilistas. ULISES MARTÍNEZ

El accidente generó congestión vial momentánea, mientras autoridades realizaban maniobras para retirar el vehículo

Una mujer terminó con su auto en sentido contrario luego de impactar su automóvil contra la cuchilla divisoria entre los carriles centrales y laterales del periférico Luis Echeverría Álvarez y 2 de Abril, en la colonia San Ramón, la mañana de este martes, en Saltillo.

El accidente ocurrió a la altura del puente Dos de Abril, en los carriles con dirección hacia Manuel Pérez Treviño, donde presuntamente Estrella del Carmen ¨N¨, de 34 años, dudó entre incorporarse a los carriles centrales o continuar por los laterales.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/da-conductor-vuelta-prohibida-y-provoca-aparatoso-percance-en-saltillo-KF20345179
$!Elementos de Tránsito Municipal acudieron al sitio para coordinar la circulación y evitar otro percance, mientras se realizaban las maniobras para retirar el vehículo siniestrado.
Elementos de Tránsito Municipal acudieron al sitio para coordinar la circulación y evitar otro percance, mientras se realizaban las maniobras para retirar el vehículo siniestrado. ULISES MARTÍNEZ

Tras la maniobra, el vehículo chocó contra la división de concreto y quedó sobre el carril lateral en sentido contrario sobre la vialidad, lo que generó afectaciones momentáneas a la circulación en la zona.

Elementos de Tránsito y otras autoridades acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y coordinar el flujo vehicular mientras se realizaban las labores correspondientes por parte de la grúa.

$!Una grúa realizó el retiro del vehículo accidentado, permitiendo la reapertura total de la circulación luego de varios minutos de afectación en la zona.
Una grúa realizó el retiro del vehículo accidentado, permitiendo la reapertura total de la circulación luego de varios minutos de afectación en la zona. ULISES MARTÍNEZ

Por fortuna, no hubo personas lesionadas, por lo que únicamente se reportaron daños materiales. Tras el arribo de una grúa, se realizó el retiro del automóvil y se reabrió la circulación de manera normal.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


accidentes viales
Choques
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Trump, encopetado

Trump, encopetado
NosotrAs: Carta a mi hijo ☀️

NosotrAs: Carta a mi hijo ☀️

true

POLITICÓN: ¿Suela o suerte? Tienen partidos hasta hoy para repartir candidaturas y plurinominales al Congreso

Crimen ocurrió el pasado domingo en El Tanquecito.

Comisaría detiene a probable responsable del homicidio en colonia El Tanquecito, en Saltillo
En el actual sexenio estatal, Coahuila tendría elecciones durante los seis años consecutivos, en caso de que se aplace la elección judicial a 2028.

¡Sería histórico! Sexenio de Coahuila tendría elecciones cada año
Ramón Ríos y Oscar Colás encabezaron la reacción de Saltillo en la séptima.

Saraperos vuelve a caer y confirma su crisis ante Algodoneros
Fue hoy que se dio a conocer que el precio del petróleo subió por encima de la cota de los 110 dólares ante la incertidumbre sobre las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán.

GM dice que la guerra en Irán es su principal preocupación por el impacto en la demanda
Ambos mandatarios fueron acompañados del embajador de Reino Unido en EU, Christian Turner, la secretaria de Exteriores británica Yvette Cooper, el vicepresidente JD Vance y el secretario de Estado Marco Rubio.

Trump y Carlos destacan el vínculo político entre EU y Reino Unido en discurso ante el Congreso