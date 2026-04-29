Saltillo: se confunde conductora y termina en sentido contrario tras chocar en periférico LEA
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El accidente generó congestión vial momentánea, mientras autoridades realizaban maniobras para retirar el vehículo
Una mujer terminó con su auto en sentido contrario luego de impactar su automóvil contra la cuchilla divisoria entre los carriles centrales y laterales del periférico Luis Echeverría Álvarez y 2 de Abril, en la colonia San Ramón, la mañana de este martes, en Saltillo.
El accidente ocurrió a la altura del puente Dos de Abril, en los carriles con dirección hacia Manuel Pérez Treviño, donde presuntamente Estrella del Carmen ¨N¨, de 34 años, dudó entre incorporarse a los carriles centrales o continuar por los laterales.
Tras la maniobra, el vehículo chocó contra la división de concreto y quedó sobre el carril lateral en sentido contrario sobre la vialidad, lo que generó afectaciones momentáneas a la circulación en la zona.
Elementos de Tránsito y otras autoridades acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y coordinar el flujo vehicular mientras se realizaban las labores correspondientes por parte de la grúa.
Por fortuna, no hubo personas lesionadas, por lo que únicamente se reportaron daños materiales. Tras el arribo de una grúa, se realizó el retiro del automóvil y se reabrió la circulación de manera normal.