Saltillo: se confunde conductora y termina en sentido contrario tras chocar en periférico LEA

Una mujer terminó con su auto en sentido contrario luego de impactar su automóvil contra la cuchilla divisoria entre los carriles centrales y laterales del periférico Luis Echeverría Álvarez y 2 de Abril, en la colonia San Ramón, la mañana de este martes, en Saltillo.

El accidente ocurrió a la altura del puente Dos de Abril, en los carriles con dirección hacia Manuel Pérez Treviño, donde presuntamente Estrella del Carmen ¨N¨, de 34 años, dudó entre incorporarse a los carriles centrales o continuar por los laterales.