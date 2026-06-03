Saltillo: se desvanece septuagenario en el baño y llega sin vida a estación de Bomberos

Alejandro ¨N¨, de 75 años de edad, llegó sin signos vitales a la estación de Bomberos ubicada en la colonia Guayulera, en Saltillo, luego de que sus familiares intentaran trasladarlo para recibir atención médica de emergencia. El hombre fue localizado por sus familiares dentro del baño de su domicilio, ubicado en el andador Uno número 200 de la colonia Alfredo V. Bonfil. Presuntamente, se había desvanecido mientras se encontraba en el lugar.

Tras encontrarlo inconsciente, sus familiares lo subieron a una camioneta Chevrolet Tracker y emprendieron el traslado en busca de ayuda médica inmediata. Sin embargo, al arribar a la estación de Bomberos de la colonia Guayulera, el personal revisó a la persona y confirmó que ya no contaba con signos vitales. De manera preliminar, se indicó que la causa del deceso pudo haber sido un infarto.

Elementos de distintas corporaciones acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos, mientras se procedía con el resguardo de la unidad y la atención correspondiente a los familiares. Personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias de campo y ordenó el traslado del cuerpo para la práctica de los estudios que permitan determinar de manera oficial la causa del fallecimiento.