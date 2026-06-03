Saltillo: se desvanece septuagenario en el baño y llega sin vida a estación de Bomberos

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    Saltillo: se desvanece septuagenario en el baño y llega sin vida a estación de Bomberos
    Personal de Bomberos revisó al hombre al momento de su arribo a la estación de la colonia Guayulera, donde se confirmó que ya había fallecido. ULISES MARTÍNEZ

Familiares trasladaron al adulto mayor en una camioneta particular en busca de ayuda urgente, pero el personal de Bomberos confirmó que ya no contaba con signos vitales

Alejandro ¨N¨, de 75 años de edad, llegó sin signos vitales a la estación de Bomberos ubicada en la colonia Guayulera, en Saltillo, luego de que sus familiares intentaran trasladarlo para recibir atención médica de emergencia.

El hombre fue localizado por sus familiares dentro del baño de su domicilio, ubicado en el andador Uno número 200 de la colonia Alfredo V. Bonfil. Presuntamente, se había desvanecido mientras se encontraba en el lugar.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/detectan-irregularidades-y-aseguran-pipa-por-presunto-huachicol-en-la-saltillo-torreon-IA21129427
$!Familiares de un hombre de 75 años intentaron trasladarlo de emergencia a una estación de Bomberos tras encontrarlo inconsciente en el baño de su domicilio, pero al llegar ya no presentaba signos vitales.
Familiares de un hombre de 75 años intentaron trasladarlo de emergencia a una estación de Bomberos tras encontrarlo inconsciente en el baño de su domicilio, pero al llegar ya no presentaba signos vitales. ULISES MARTÍNEZ

Tras encontrarlo inconsciente, sus familiares lo subieron a una camioneta Chevrolet Tracker y emprendieron el traslado en busca de ayuda médica inmediata.

Sin embargo, al arribar a la estación de Bomberos de la colonia Guayulera, el personal revisó a la persona y confirmó que ya no contaba con signos vitales. De manera preliminar, se indicó que la causa del deceso pudo haber sido un infarto.

$!Elementos de distintas corporaciones acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos, mientras agentes de la Fiscalía General del Estado iniciaban las diligencias correspondientes.
Elementos de distintas corporaciones acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos, mientras agentes de la Fiscalía General del Estado iniciaban las diligencias correspondientes. ULISES MARTÍNEZ

Elementos de distintas corporaciones acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos, mientras se procedía con el resguardo de la unidad y la atención correspondiente a los familiares.

Personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias de campo y ordenó el traslado del cuerpo para la práctica de los estudios que permitan determinar de manera oficial la causa del fallecimiento.

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