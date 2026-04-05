Saltillo suma 110 mil visitantes y proyecta llegar a 150 mil en Semana Santa

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Saltillo
/ 5 abril 2026
    Saltillo suma 110 mil visitantes y proyecta llegar a 150 mil en Semana Santa
    Museos y recintos culturales formaron parte de la oferta visitada durante la Semana Mayor en Saltillo. CORTESÍA

Durante la Semana Mayor se registró afluencia turística en recintos culturales, actividades religiosas y eventos en la zona rural

Más de 110 mil personas visitaron Saltillo durante la Semana Mayor, y se prevé que la cifra supere los 150 mil visitantes al cierre del periodo vacacional, informó el alcalde Javier Díaz González.

De acuerdo con lo señalado, la afluencia corresponde tanto a turistas nacionales como extranjeros que recorrieron distintos puntos de la ciudad y participaron en actividades culturales, recreativas y religiosas.

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Entre las estrategias implementadas, destacó el uso del Saltipass, con el que visitantes accedieron a descuentos y promociones en restaurantes, hoteles, museos y comercios locales.

Además, se instalaron módulos de información turística en sitios como Paseo Capital, el Museo del Desierto y el Parque Mirador, con el fin de orientar a quienes arribaron a la ciudad.

Durante estos días también se ofrecieron recorridos en tranvía, visitas guiadas a pie y actividades en museos y recintos culturales, que incluyeron talleres y exposiciones.

$!Los recorridos en tranvía se mantuvieron entre las opciones disponibles para quienes visitaron el Centro Histórico.
Los recorridos en tranvía se mantuvieron entre las opciones disponibles para quienes visitaron el Centro Histórico. CORTESÍA

Entre los eventos realizados destacó el Festival de las Cazuelas, así como actividades de turismo religioso, entre ellas el viacrucis del Ojo de Agua, que este año celebró su edición número 50.

En el ámbito de naturaleza, se desarrollaron actividades en el Cañón de San Lorenzo, con campamentos, talleres y cursos de escalada, además de recorridos guiados programados para la segunda semana del periodo vacacional.

$!En el Cañón de San Lorenzo también se realizaron actividades dirigidas a visitantes durante el periodo vacacional.
En el Cañón de San Lorenzo también se realizaron actividades dirigidas a visitantes durante el periodo vacacional. CORTESÍA

La zona rural también registró movimiento con eventos como kermeses, rodeos, charreadas y bailes en ejidos como Derramadero, Palma Gorda, Cuauhtémoc y San Juan de la Vaquería, entre otros.

El alcalde indicó que las acciones en materia turística buscan mantener la afluencia durante la segunda semana de vacaciones y consolidar a la ciudad como destino dentro del estado.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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