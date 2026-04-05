Saltillo suma 110 mil visitantes y proyecta llegar a 150 mil en Semana Santa

Más de 110 mil personas visitaron Saltillo durante la Semana Mayor, y se prevé que la cifra supere los 150 mil visitantes al cierre del periodo vacacional, informó el alcalde Javier Díaz González. De acuerdo con lo señalado, la afluencia corresponde tanto a turistas nacionales como extranjeros que recorrieron distintos puntos de la ciudad y participaron en actividades culturales, recreativas y religiosas.

Entre las estrategias implementadas, destacó el uso del Saltipass, con el que visitantes accedieron a descuentos y promociones en restaurantes, hoteles, museos y comercios locales. Además, se instalaron módulos de información turística en sitios como Paseo Capital, el Museo del Desierto y el Parque Mirador, con el fin de orientar a quienes arribaron a la ciudad. Durante estos días también se ofrecieron recorridos en tranvía, visitas guiadas a pie y actividades en museos y recintos culturales, que incluyeron talleres y exposiciones.

Entre los eventos realizados destacó el Festival de las Cazuelas, así como actividades de turismo religioso, entre ellas el viacrucis del Ojo de Agua, que este año celebró su edición número 50. En el ámbito de naturaleza, se desarrollaron actividades en el Cañón de San Lorenzo, con campamentos, talleres y cursos de escalada, además de recorridos guiados programados para la segunda semana del periodo vacacional.

La zona rural también registró movimiento con eventos como kermeses, rodeos, charreadas y bailes en ejidos como Derramadero, Palma Gorda, Cuauhtémoc y San Juan de la Vaquería, entre otros. El alcalde indicó que las acciones en materia turística buscan mantener la afluencia durante la segunda semana de vacaciones y consolidar a la ciudad como destino dentro del estado.

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