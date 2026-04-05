Choques múltiples en la carretera 57 dejan cinco lesionados

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Saltillo
/ 5 abril 2026
    Choques múltiples en la carretera 57 dejan cinco lesionados
    En el kilómetro 10 se registró un percance múltiple que involucró a ocho vehículos, incluyendo un autobús de la línea Ómnibus de México, un tráiler y varias camionetas, dejando a los ocupantes del Nissan V-Drive con lesiones que requirieron traslado a un hospital privado. JUAN FRANCISCO VALDÉS

La visibilidad limitada por bancos de niebla provocó una serie de accidentes en el tramo de la autopista Carbonera–Ojo Caliente, con daños materiales considerables

Cinco personas resultaron lesionadas en tres accidentes automovilísticos registrados en la carretera 57, en el tramo de la autopista Carbonera–Ojo Caliente. Los percances se originaron debido a bancos de niebla que redujeron la visibilidad, afectando la conducción en el carril con dirección a Monterrey.

El primer accidente ocurrió en la caseta de peaje del kilómetro 12, donde se vio involucrada una camioneta Ford Explorer. Ambas unidades quedaron atravesadas, generando un caos vial y provocando el cierre de la circulación por más de una hora.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/niega-proteccion-civil-accidentes-en-los-chorros-neblina-y-alta-afluencia-saturan-la-via-FH19784980
$!Autoridades de Bomberos de Arteaga y Caminos y Puentes Federales (Capufe) trabajaron para atender a los lesionados, asegurar el área y retirar los vehículos, garantizando la seguridad de los automovilistas mientras se restablecía la circulación.
Autoridades de Bomberos de Arteaga y Caminos y Puentes Federales (Capufe) trabajaron para atender a los lesionados, asegurar el área y retirar los vehículos, garantizando la seguridad de los automovilistas mientras se restablecía la circulación. JUAN FRANCISCO VALDÉS

El segundo percance se registró en el kilómetro 10 e involucró a ocho vehículos: un autobús de la línea Ómnibus de México, un tráiler, una camioneta que volcó, un Nissan V-Drive, dos camionetas Ford F-150, un Nissan Versa y un vehículo Sonora. Los ocupantes del V-Drive resultaron lesionados y fueron trasladados de urgencia a un hospital privado.

$!En el kilómetro 10 se registró un percance múltiple que involucró a ocho vehículos, incluyendo un autobús de la línea Ómnibus de México, un tráiler y varias camionetas, dejando a los ocupantes del Nissan V-Drive con lesiones que requirieron traslado a un hospital privado.
En el kilómetro 10 se registró un percance múltiple que involucró a ocho vehículos, incluyendo un autobús de la línea Ómnibus de México, un tráiler y varias camionetas, dejando a los ocupantes del Nissan V-Drive con lesiones que requirieron traslado a un hospital privado. JUAN FRANCISCO VALDÉS

En el kilómetro 8 se reportó el tercer accidente, entre un vehículo Kia y una camioneta, que dejó únicamente daños considerables sin lesiones.

$!El tercer accidente ocurrió en el kilómetro 8 entre un vehículo Kia y una camioneta, donde afortunadamente solo se registraron daños materiales y no se reportaron personas heridas.
El tercer accidente ocurrió en el kilómetro 8 entre un vehículo Kia y una camioneta, donde afortunadamente solo se registraron daños materiales y no se reportaron personas heridas. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Elementos de Bomberos de Arteaga y de Caminos y Puentes Federales (Capufe) atendieron a las cinco personas lesionadas y, por seguridad, ordenaron el cierre temporal de la carretera para retirar los vehículos involucrados. Del caso se hará cargo el agente del Ministerio Público de Arteaga, Coahuila, para evaluar el monto de los daños materiales.

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