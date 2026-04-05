Choques múltiples en la carretera 57 dejan cinco lesionados
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La visibilidad limitada por bancos de niebla provocó una serie de accidentes en el tramo de la autopista Carbonera–Ojo Caliente, con daños materiales considerables
Cinco personas resultaron lesionadas en tres accidentes automovilísticos registrados en la carretera 57, en el tramo de la autopista Carbonera–Ojo Caliente. Los percances se originaron debido a bancos de niebla que redujeron la visibilidad, afectando la conducción en el carril con dirección a Monterrey.
El primer accidente ocurrió en la caseta de peaje del kilómetro 12, donde se vio involucrada una camioneta Ford Explorer. Ambas unidades quedaron atravesadas, generando un caos vial y provocando el cierre de la circulación por más de una hora.
El segundo percance se registró en el kilómetro 10 e involucró a ocho vehículos: un autobús de la línea Ómnibus de México, un tráiler, una camioneta que volcó, un Nissan V-Drive, dos camionetas Ford F-150, un Nissan Versa y un vehículo Sonora. Los ocupantes del V-Drive resultaron lesionados y fueron trasladados de urgencia a un hospital privado.
En el kilómetro 8 se reportó el tercer accidente, entre un vehículo Kia y una camioneta, que dejó únicamente daños considerables sin lesiones.
Elementos de Bomberos de Arteaga y de Caminos y Puentes Federales (Capufe) atendieron a las cinco personas lesionadas y, por seguridad, ordenaron el cierre temporal de la carretera para retirar los vehículos involucrados. Del caso se hará cargo el agente del Ministerio Público de Arteaga, Coahuila, para evaluar el monto de los daños materiales.