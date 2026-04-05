Choques múltiples en la carretera 57 dejan cinco lesionados

Cinco personas resultaron lesionadas en tres accidentes automovilísticos registrados en la carretera 57, en el tramo de la autopista Carbonera–Ojo Caliente. Los percances se originaron debido a bancos de niebla que redujeron la visibilidad, afectando la conducción en el carril con dirección a Monterrey.

El primer accidente ocurrió en la caseta de peaje del kilómetro 12, donde se vio involucrada una camioneta Ford Explorer. Ambas unidades quedaron atravesadas, generando un caos vial y provocando el cierre de la circulación por más de una hora.