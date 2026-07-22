Saltillo suma 45 nuevos cadetes a prácticas de campo; avanzan en su formación como policías municipales

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    Saltillo suma 45 nuevos cadetes a prácticas de campo; avanzan en su formación como policías municipales
    La tercera generación realizará 120 horas de prácticas bajo supervisión de elementos activos de la Policía Municipal Preventiva. CORTESÍA

La tercera generación de la Academia de Policía de Saltillo inició sus prácticas operativas con 45 cadetes que reforzarán su preparación antes de integrarse a la corporación municipal

Un grupo de 45 cadetes de la tercera generación de la Academia de Policía de Saltillo comenzó una nueva etapa de preparación al incorporarse a prácticas en campo dentro de la Policía Municipal Preventiva, como parte del proceso previo a su integración formal a la corporación.

La generación está conformada por 16 mujeres y 29 hombres, quienes concluyeron satisfactoriamente la fase académica en la que recibieron capacitación en áreas fundamentales para el desempeño policial, como defensa policial, derechos humanos, atención a víctimas del delito, protección civil, primeros auxilios, uso de armas y mecanismos de control de personas.

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$!Las y los futuros policías aplicarán conocimientos en procedimientos operativos, derechos humanos y atención ciudadana.
Las y los futuros policías aplicarán conocimientos en procedimientos operativos, derechos humanos y atención ciudadana. CORTESÍA

La directora de la Academia de Policía de Saltillo, Diana Olivia Estrada Hernández, informó que durante esta etapa las y los cadetes deberán cumplir con 120 horas de formación práctica acompañando a elementos activos de la corporación, con el objetivo de aplicar los conocimientos adquiridos en situaciones reales.

Explicó que los futuros policías fueron asignados con agentes operativos, responsables de sector y mandos encargados de supervisar su desempeño en actividades como procedimientos de detención, lectura de derechos, elaboración del Informe Policial Homologado y otras tareas relacionadas con la función diaria de un elemento municipal.

Una vez concluido este periodo y tras la evaluación final, los cadetes serán asignados a los distintos agrupamientos especializados de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, tomando en cuenta las necesidades operativas de cada área, así como las capacidades y perfiles de cada integrante.

$!Los 45 cadetes iniciaron su etapa práctica tras concluir su preparación académica en la Academia de Policía de Saltillo.
Los 45 cadetes iniciaron su etapa práctica tras concluir su preparación académica en la Academia de Policía de Saltillo. CORTESÍA

Estrada Hernández también dio a conocer que la Academia mantiene abierta de manera permanente la recepción de documentos para quienes buscan formar parte de la institución, y adelantó que en agosto iniciará la convocatoria para integrar la quinta generación de policías municipales.

Con este proceso de formación, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo busca fortalecer su estado de fuerza mediante elementos preparados bajo estándares profesionales, con la finalidad de mejorar la atención y seguridad de la población.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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