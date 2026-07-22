Saltillo suma 45 nuevos cadetes a prácticas de campo; avanzan en su formación como policías municipales
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La tercera generación de la Academia de Policía de Saltillo inició sus prácticas operativas con 45 cadetes que reforzarán su preparación antes de integrarse a la corporación municipal
Un grupo de 45 cadetes de la tercera generación de la Academia de Policía de Saltillo comenzó una nueva etapa de preparación al incorporarse a prácticas en campo dentro de la Policía Municipal Preventiva, como parte del proceso previo a su integración formal a la corporación.
La generación está conformada por 16 mujeres y 29 hombres, quienes concluyeron satisfactoriamente la fase académica en la que recibieron capacitación en áreas fundamentales para el desempeño policial, como defensa policial, derechos humanos, atención a víctimas del delito, protección civil, primeros auxilios, uso de armas y mecanismos de control de personas.
La directora de la Academia de Policía de Saltillo, Diana Olivia Estrada Hernández, informó que durante esta etapa las y los cadetes deberán cumplir con 120 horas de formación práctica acompañando a elementos activos de la corporación, con el objetivo de aplicar los conocimientos adquiridos en situaciones reales.
Explicó que los futuros policías fueron asignados con agentes operativos, responsables de sector y mandos encargados de supervisar su desempeño en actividades como procedimientos de detención, lectura de derechos, elaboración del Informe Policial Homologado y otras tareas relacionadas con la función diaria de un elemento municipal.
Una vez concluido este periodo y tras la evaluación final, los cadetes serán asignados a los distintos agrupamientos especializados de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, tomando en cuenta las necesidades operativas de cada área, así como las capacidades y perfiles de cada integrante.
Estrada Hernández también dio a conocer que la Academia mantiene abierta de manera permanente la recepción de documentos para quienes buscan formar parte de la institución, y adelantó que en agosto iniciará la convocatoria para integrar la quinta generación de policías municipales.
Con este proceso de formación, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo busca fortalecer su estado de fuerza mediante elementos preparados bajo estándares profesionales, con la finalidad de mejorar la atención y seguridad de la población.