Isaac del Toro mantiene el podio del Tour de Francia 2026 tras una sólida contrarreloj

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    Isaac del Toro mantiene el podio del Tour de Francia 2026 tras una sólida contrarreloj
    Con cinco etapas por disputarse, Del Toro continúa en el tercer lugar de la clasificación general del Tour de Francia 2026. FOTO: EFE

El mexicano terminó quinto en la contrarreloj individual de la etapa 16 del Tour de Francia 2026, resultado que le permitió conservar el maillot blanco de mejor joven y mantenerse en el tercer lugar de la clasificación

Isaac del Toro dio un paso más en su destacada participación dentro del Tour de Francia 2026. El ciclista mexicano finalizó en la quinta posición de la etapa 16, una contrarreloj individual de 26.1 kilómetros disputada entre Évian-les-Bains y Thonon-les-Bains, resultado que le permitió conservar el liderato de la clasificación de los jóvenes y mantenerse en el tercer puesto de la clasificación general.

La jornada representaba uno de los exámenes más importantes de la tercera semana de competencia. La especialidad de la contrarreloj suele favorecer a corredores con características muy específicas, por lo que el reto para Del Toro era minimizar diferencias frente a especialistas consolidados. El mexicano respondió con una actuación consistente que le permitió mantenerse entre los protagonistas de la carrera.

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El integrante del UAE Team Emirates-XRG detuvo el cronómetro en 33 minutos y 40 segundos, registro que lo ubicó a 1 minuto y 21 segundos del ganador de la etapa, el belga Remco Evenepoel. A pesar de la exigencia del recorrido, Del Toro logró mantenerse dentro del grupo de los mejores tiempos del día, un resultado que fortaleció su posición en las clasificaciones más importantes de la ronda francesa.

Del Toro conserva el maillot blanco

Uno de los objetivos principales para el corredor mexicano era defender el maillot blanco, distintivo que identifica al mejor ciclista joven del Tour. Tras la etapa 16, Del Toro continúa al frente de esa clasificación y conserva una ventaja de 20 segundos sobre el francés Paul Seixas.

La disputa por esta clasificación se ha convertido en uno de los focos de atención de la carrera. A falta de cinco etapas para el final, la diferencia sigue siendo reducida, por lo que cualquier movimiento en la montaña o en las jornadas restantes podría modificar el panorama.

Sin embargo, el desempeño mostrado por Del Toro a lo largo de las primeras dos semanas y media de competencia le ha permitido sostenerse entre los mejores corredores menores de 26 años del pelotón. Su regularidad ha sido una de las claves para mantenerse en esa posición desde las primeras etapas.

Evenepoel gana la etapa y Pogacar sigue como líder

La victoria del día fue para Remco Evenepoel, quien recorrió los 26.1 kilómetros en 32 minutos y 19 segundos. El campeón olímpico y mundial de contrarreloj confirmó una vez más su fortaleza en esta modalidad al imponerse en una de las pruebas más esperadas del recorrido.

El esloveno Tadej Pogačar terminó en la segunda posición de la etapa y conservó el maillot amarillo que lo acredita como líder de la clasificación general. El danés Mattias Skjelmose completó el podio de la jornada.

Tras los resultados de la contrarreloj, la clasificación general mantiene a Pogačar en la primera posición, seguido por Evenepoel. Del Toro continúa tercero, una ubicación que lo coloca entre los principales contendientes de la edición 2026.

Cinco etapas para definir el Tour

Con cinco jornadas aún por disputarse, la carrera entra en su fase decisiva. Las etapas restantes pondrán a prueba la resistencia física y la capacidad de recuperación de los aspirantes al podio.

Para Isaac del Toro, el desafío será doble: conservar el maillot blanco y defender su lugar entre los tres mejores de la clasificación general. El mexicano ha logrado superar distintas pruebas durante su debut en el Tour de Francia y llega al cierre de la competencia con posibilidades de firmar uno de los resultados más relevantes para el ciclismo nacional en esta prueba.

Cada etapa restante será determinante, pero la actuación mostrada en la contrarreloj dejó claro que Del Toro sigue en la pelea cuando el Tour se acerca a su desenlace.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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