¡Todo listo para el cumpleaños de Saltillo! Así serán los festejos por sus 449 años

El Gobierno Municipal de Saltillo confirmó que ya se encuentra listo el programa conmemorativo por el 449 aniversario de la fundación de la ciudad, una celebración que reunirá actividades culturales, religiosas, artísticas y cívicas desde la noche del viernes 24 de julio y durante las primeras horas del sábado 25.

El alcalde Javier Díaz González informó que los festejos comenzarán a las 9:00 de la noche con una verbena popular en el Parque Mirador, donde se presentarán grupos musicales para amenizar la celebración. Al llegar la medianoche se entonarán las tradicionales Mañanitas a Saltillo y se realizará el corte del pastel conmemorativo como parte del aniversario de la capital coahuilense.

Al concluir este acto, las autoridades municipales participarán en la ceremonia religiosa y cívica que se desarrollará en la Parroquia del Santísimo Cristo del Ojo de Agua. En ese sitio se colocará una ofrenda floral, el obispo de Saltillo, monseñor Hilario González, dirigirá un mensaje y se llevará a cabo la tradicional toma de agua del manantial considerado el sitio de origen de la ciudad.

Posteriormente, se efectuará la tradicional callejoneada con destino a la Plaza de la Nueva Tlaxcala, donde se montará una Guardia de Honor y se realizará la fotografía oficial del aniversario, actividades que forman parte de las ceremonias históricas que año con año recuerdan la fundación de Saltillo.