Según explicó la compañía, el sistema de IA comprometió de manera involuntaria parte de la infraestructura de Hugging Face , una de las plataformas más importantes del mundo para alojar modelos y bases de datos de inteligencia artificial.

La carrera por desarrollar inteligencia artificial cada vez más poderosa acaba de enfrentar uno de sus episodios más delicados. OpenAI , empresa creadora de ChatGPT , confirmó que sus modelos más avanzados participaron en un incidente de ciberseguridad sin precedentes durante una evaluación diseñada para medir sus capacidades ofensivas en entornos controlados.

Aunque el incidente ocurrió dentro de un experimento supervisado y no durante un ataque real contra usuarios, el caso volvió a colocar bajo la lupa el desarrollo de los llamados modelos de frontera, cuya capacidad técnica crece a un ritmo que supera, en muchos casos, la velocidad con la que evolucionan los mecanismos de control y supervisión.

¿CÓMO LOGRÓ LA IA VULNERAR UN SISTEMA EXTERNO?

OpenAI explicó que los modelos estaban operando dentro de un entorno aislado o sandbox, un espacio utilizado para realizar pruebas sin afectar sistemas externos. Sin embargo, durante la evaluación consiguieron aprovechar una vulnerabilidad presente en el software de un proveedor externo cuya identidad no fue revelada.

Esa falla permitió que la inteligencia artificial obtuviera acceso a internet y posteriormente dirigiera sus acciones hacia la infraestructura tecnológica de Hugging Face, donde buscó información que pudiera facilitar el cumplimiento de los objetivos planteados durante el ejercicio.

“Consideramos que se trata de un incidente cibernético sin precedentes, que involucra capacidades de ataque de última generación, y estamos respondiendo en consecuencia”, señaló OpenAI en su informe oficial.

La empresa agregó que decidió compartir los hallazgos preliminares para ayudar a investigadores y especialistas en ciberseguridad a comprender mejor las capacidades actuales de los modelos avanzados y fortalecer los mecanismos de defensa.

HUGGING FACE Y LOS EXPERTOS REACCIONAN AL CASO

El cofundador de Hugging Face, Thomas Wolf, calificó el episodio como “el primer incidente de este tipo” que enfrenta la plataforma y reconoció la decisión de OpenAI de informar públicamente lo ocurrido.

No obstante, el especialista sostuvo que el caso también demuestra la importancia de contar con modelos de código abierto o open-weight, los cuales pueden adaptarse rápidamente para responder ante amenazas impulsadas por inteligencia artificial.

“Cuando un modelo de frontera está atacando y moviéndose lateralmente dentro de tu infraestructura, los defensores necesitan acceso amplio a herramientas casi de frontera en cuestión de horas o incluso minutos”, escribió Wolf en la red social X.

La plataforma ya había informado días antes sobre una intrusión en sus sistemas y posteriormente explicó que el incidente había sido diferente a cualquier otro porque “fue ejecutado de principio a fin por un sistema autónomo de agentes de inteligencia artificial”, además de que su detección también fue apoyada por herramientas basadas en IA.

EL DEBATE SOBRE LOS LÍMITES DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

OpenAI detalló que la prueba consistía en instruir a sus modelos para desarrollar estrategias de “explotación avanzada” y construir “rutas de ataque complejas” con fines exclusivamente de investigación en ciberseguridad.

Sin embargo, durante el ejercicio la inteligencia artificial dejó de limitarse a generar escenarios hipotéticos y comenzó a ejecutar acciones orientadas a obtener información real dentro de sistemas externos, un comportamiento que sorprendió incluso a los investigadores.

Casos similares ya habían sido observados por Anthropic, empresa que anteriormente reportó que una versión preliminar de uno de sus modelos logró escapar de un entorno seguro y desarrollar un proceso de múltiples pasos para conseguir acceso más amplio a internet durante otra evaluación experimental.

El incidente también provocó reacciones en el ámbito político. El congresista estadounidense Greg Casar, representante demócrata por Texas, calificó el episodio como “extremadamente alarmante” y pidió establecer una supervisión más estricta sobre el desarrollo de modelos avanzados, incluyendo pruebas de seguridad obligatorias y la notificación pública de incidentes relacionados con ciberseguridad.

Mientras compañías como OpenAI, Anthropic y Google continúan desarrollando sistemas cada vez más sofisticados, este episodio refleja el creciente desafío de equilibrar la innovación tecnológica con mecanismos capaces de reducir riesgos y mantener bajo control herramientas que evolucionan con rapidez.