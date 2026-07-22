POLITICÓN: Rocky deja lección en Coahuila: cuando la sociedad exige, la autoridad responde

I. LA RESPUESTA La indignación social por el caso del perrito Rocky aceleró la respuesta institucional. En cuestión de horas, la Fiscalía General del Estado, a cargo de Federico Fernández, detuvo primero al esposo de la presunta responsable y posteriormente a Liliana “N”, quien ahora enfrentará el proceso penal correspondiente, mientras continúan los peritajes para determinar con precisión lo ocurrido. También destaca la decisión de abrir el expediente clínico del animal a médicos veterinarios externos para transparentar la investigación. La justicia deberá seguir su curso, pero el mensaje es claro: cuando existe presión ciudadana, las instituciones saben que la sociedad espera resultados. II. EL DESAFÍO El caso deja reflexiones más allá del maltrato animal. La movilización ciudadana colocó el tema en el centro de la agenda pública y obligó a una respuesta inmediata de las autoridades. Ojalá esa misma exigencia social aparezca ante otros delitos que diariamente lastiman a mujeres, niñas, niños y familias enteras. Una sociedad que se indigna frente a cualquier forma de violencia fortalece a sus instituciones; una que selecciona sus causas corre el riesgo de normalizar aquello que también debería resultarle inaceptable.

III. ¡QUÉ COSA! Llenar el Teatro de la Ciudad Fernando Soler con la puesta en escena de “Carmen”, una de las óperas más emblemáticas del repertorio universal, no es producto de la casualidad. Detrás hay meses de ensayos, disciplina y un compromiso extraordinario de decenas de ciudadanos que participan de manera voluntaria, sin recibir remuneración, movidos únicamente por su pasión por el arte. Bajo la dirección de Alejandro Reyes Valdés, también pianista de la Orquesta Filarmónica del Desierto, la Compañía de Ópera de Saltillo (La COSA) volvió a demostrar que el talento local puede alcanzar estándares de gran calidad cuando existe liderazgo, exigencia y entrega absoluta. IV. EL APLAUSO El mayor reconocimiento de la noche no fue únicamente para quienes ocuparon el escenario, sino para un proyecto que durante años ha formado artistas y también público. Que el Teatro Fernando Soler luciera lleno confirma que en Saltillo existe interés por propuestas culturales de alto nivel cuando se presentan con profesionalismo. En ese esfuerzo también ha sido importante el respaldo de la Dirección Municipal de Cultura, encabezada por Lety Rodarte, al abrir espacios para iniciativas como La COSA.

V. FORMALIDAD Como comentamos en este espacio, la llegada de Xavier Herrera Arroyo a la Gerencia General del SIMAS Torreón era una decisión que prácticamente estaba tomada. Este martes quedó formalizada con el respaldo unánime del Consejo Directivo, que escogió entre la terna presentada por la Alcaldía y le tomó la protesta como nuevo titular del organismo. A partir de ahora terminan las especulaciones y comienza la etapa verdaderamente importante: devolver estabilidad financiera y operativa a un sistema que enfrenta enormes retos. El nombramiento ya no será evaluado por el consenso que lo acompañó, sino por los resultados que consiga entregar. VI. LA ESCOBA Y de cambios comentando, la reestructura anunciada por el alcalde de Torreón también dejó un mensaje político: la desaparición de la Jefatura de Gabinete, la creación de una Secretaría Técnica y la confirmación de alrededor de sesenta bajas como parte de los ajustes administrativos. Si el criterio es privilegiar perfiles que den resultados y eliminar estructuras que dejaron de ser útiles, hay quienes empiezan a hacerse una pregunta inevitable: ¿y para cuándo Juan Adolfo, “Hansi”, Von Bertrab? Es pregunta, nomás.

VII. EL TABÚ Lo verdaderamente relevante de las declaraciones de Alberto Hurtado, señalan los observadores, no es si el PT suma o resta, sino que rompieron un tabú dentro de Morena. La alianza con el Partido del Trabajo parecía un asunto incuestionable. Hoy ya no. Nos dicen que al interior hubo quienes pidieron cuidar al partido y concentrar las críticas únicamente en personajes como Ricardo Mejía Berdeja o los hermanos Flores. Pero otros consideran que precisamente esos liderazgos son consecuencia de una alianza que terminó por perder sentido. Más que una discusión electoral, Morena empezó a debatir qué identidad quiere construir en Coahuila. VIII. MÁS ALLÁ DEL PT La discusión dejó de girar alrededor del PT. La conversación ahora es otra: ¿puede Morena convertirse en una alternativa competitiva al margen de con quién se alíe? La postura de Alberto Hurtado, coincidente con la expresada por el senador Luis Fernando Salazar, fue bien recibida incluso fuera del morenismo. Nos comentan que empresarios y diversos actores sociales la interpretaron como una muestra de autonomía política. A veces, abrir un debate incómodo también significa ampliar los interlocutores y la aceptación.