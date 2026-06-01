Saltillo: supervisa Javier Díaz rehabilitación de cancha deportiva en Puerto de la Virgen

Durante su recorrido, el edil informó que estas acciones buscan ofrecer a niñas, niños, jóvenes y familias un espacio digno y seguro para la práctica del deporte y la convivencia comunitaria.

Con el objetivo de fortalecer la infraestructura deportiva y contribuir a la seguridad de la comunidad, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, supervisó los trabajos de rehabilitación que se realizan en una de las canchas de la colonia Puerto de la Virgen.

Asimismo, hizo un llamado a las y los habitantes del sector, así como a quienes transitan por la zona, para que tomen las precauciones necesarias mientras continúan las labores de mejoramiento.

“Pedimos paciencia a quienes viven o circulan en los alrededores de esta plaza; estamos trabajando para ofrecerles un espacio más seguro y digno para la práctica del deporte”, señaló el Presidente Municipal.

La cancha se ubica en el cruce de las calles Lázaro Cárdenas y Juana de Arco, en la colonia Puerto de la Virgen, y su rehabilitación se lleva a cabo gracias al apoyo de la Fundación DeAcero.

Entre los trabajos que se desarrollan destacan la rehabilitación de los tableros de básquetbol, la aplicación de pintura en la superficie de juego, el delineado de la cancha, la sustitución de malla ciclónica y la reparación de diversos elementos de concreto y bancas.