Saltillo: supervisa Javier Díaz rehabilitación de cancha deportiva en Puerto de la Virgen

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    Saltillo: supervisa Javier Díaz rehabilitación de cancha deportiva en Puerto de la Virgen
    El Gobierno Municipal busca recuperar espacios públicos y ofrecer instalaciones más seguras, afirmó el Alcalde. CORTESÍA

El edil pidió a vecinos y visitantes tomar precauciones mientras continúan los trabajos

Con el objetivo de fortalecer la infraestructura deportiva y contribuir a la seguridad de la comunidad, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, supervisó los trabajos de rehabilitación que se realizan en una de las canchas de la colonia Puerto de la Virgen.

Durante su recorrido, el edil informó que estas acciones buscan ofrecer a niñas, niños, jóvenes y familias un espacio digno y seguro para la práctica del deporte y la convivencia comunitaria.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/seguridad-y-deporte-llenan-las-calles-durante-el-21k-coahuila-2026-javier-diaz-BF21066623

Asimismo, hizo un llamado a las y los habitantes del sector, así como a quienes transitan por la zona, para que tomen las precauciones necesarias mientras continúan las labores de mejoramiento.

“Pedimos paciencia a quienes viven o circulan en los alrededores de esta plaza; estamos trabajando para ofrecerles un espacio más seguro y digno para la práctica del deporte”, señaló el Presidente Municipal.

La cancha se ubica en el cruce de las calles Lázaro Cárdenas y Juana de Arco, en la colonia Puerto de la Virgen, y su rehabilitación se lleva a cabo gracias al apoyo de la Fundación DeAcero.

Entre los trabajos que se desarrollan destacan la rehabilitación de los tableros de básquetbol, la aplicación de pintura en la superficie de juego, el delineado de la cancha, la sustitución de malla ciclónica y la reparación de diversos elementos de concreto y bancas.

$!La cancha se localiza en el cruce de las calles Lázaro Cárdenas y Juana de Arco.
La cancha se localiza en el cruce de las calles Lázaro Cárdenas y Juana de Arco. CORTESÍA

Además, se realizan labores generales de mantenimiento y limpieza para mejorar las condiciones del espacio y garantizar su adecuado funcionamiento una vez concluidas las obras.

El Gobierno Municipal destacó que este tipo de proyectos forman parte de las estrategias para impulsar el deporte, recuperar espacios públicos y fortalecer el tejido social en los distintos sectores de la ciudad.

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Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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