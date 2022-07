Saltillo: taxista se queja por manifestación de Telmex; ‘¿y cuando ustedes lo hacen?’, le responden

A través de redes sociales, usuarios arremetieron contra un hombre que se identificó como taxista de Saltillo, luego de que frente a cámara externó su molestia por el cierre de calles céntricas que provocó una manifestación de empleados de Telmex.

Durante la mañana de este miércoles, un grupo de sindicalizados de Telmex realizó un mitin en la Plaza de Armas y obstruyeron el paso de las calles Hidalgo y Juárez. El motivo, exigir que se respeten sus derechos laborales.

Según explicó Luis Machain, secretario general del sindicato, la empresa pretende reformar el contrato colectivo eliminando prestaciones y beneficios, entre ellos: la jubilación, ayuda escolar, seguro de gastos médicos mayores y pensiones.

Ante dicha manifestación, un taxista fue captado en cámara quejándose por el cierre de calles, lo que desató la polémica entre usuarios de redes sociales.

“Tienen derecho a expresarse, pero no tienen derecho a afectar a todos los ciudadanos que andamos trabajando. Yo soy taxista y aquí estoy parado esperando a que se muevan..”, comenzó diciendo el chofer de la unidad.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: trabajadores de Telmex bloquean calles Hidalgo y Juárez

“Eso no es justo, no es justo. Por eso no les hacen caso. Que vengan y se muevan, que hagan una marcha pacífica o algo. Esto no lleva a ningún lado, afectan al ciudadano que estamos trabajando”, sentenció el taxista.