Saltillo: un padre lucha por la salud de su hijo; piden apoyo para ‘Pepito’

Desde su llegada a esta ciudad con su bebé, Juan Martín ha estado afrontando costos médicos y de traslado mientras su esposa, quien sufrió complicaciones de preeclampsia, permanece en Acuña, fuera del alcance de su hijo. A pesar de la adversidad, la familia se mantiene esperanzada, pero la carga económica es abrumadora.

”Mi niño tiene lo que se conoce como malformación anorrectal, y al llegar aquí el 28 de diciembre, nos dimos cuenta de lo grave de su situación. Afortunadamente, ya está mejorando. Le realizaron una colostomía para que pudiera hacer del baño a través de una sonda, y nos han dicho que necesitará una cirugía más adelante. El problema es que no sabemos exactamente cómo va a evolucionar y cómo afrontar los gastos”, explica Juan Martín.

El hospital en el que está “Pepito” solo ofrece albergue para mujeres, lo que obliga a Juan Martín a hospedarse con un amigo mientras enfrenta los costos de los traslados diarios entre la ciudad de Acuña y Saltillo. Además, el monto que debe cubrir por la atención médica asciende a los 120,000 pesos hasta la fecha.

“Aquí, en el hospital, me dicen que debo hacer un convenio para cubrir los gastos, pero con lo que he podido ahorrar no es suficiente. Soy el único que trabaja en casa y, lamentablemente, mi esposa no puede viajar aún debido a su condición”, comenta con voz entrecortada.

Juan Martín pide el apoyo de la comunidad para continuar con la atención de su hijo y poder cubrir los costos mientras su familia se mantiene unida. Quienes deseen ayudar pueden hacer sus donativos a la siguiente cuenta bancaria de Banorte: 4189143127392127.

El sacrificio de un padre por la salud de su hijo es algo que no pasa desapercibido. En estos momentos difíciles, cada aporte cuenta para ofrecer un futuro mejor a “Pepito”, que aún tiene una larga batalla por delante, y a su familia, que lucha cada día por salir adelante.