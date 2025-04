Saltillo: Protagoniza videoescándalo secretario de Tribunal Colegiado del PJF

Eduardo Fuentevilla Cabello, secretario del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y Civil del Poder Judicial federal en Saltillo, protagonizó un escándalo en un filtro antialcohol en la ciudad, lo cual quedó registrado en videos a los que VANGUARDIA tuvo acceso.

En el primero de dos videos, se puede apreciar como Fuentevilla se confronta con un policía, presentándose por su nombre.

“Escucha lo que te estoy diciendo, soy Eduardo Fuentevilla, no te voy a golpear, te estoy diciendo lo que va a pasar, no te voy a golpear, no soy pendejo, justamente igual, justamente igual, cabrón, y te van a hablar ahorita, vas a ver”, recrimina a un oficial en un tono alterado y señalándolo.

Posteriormente, se aleja un poco, pero vuelve para gritarle a los elementos policiacos: “porque hay niveles, perro, hay niveles, hay niveles, cabrón, grábame lo que tú quieras, a mí no me importa, eso no vale para nada, me tienes que pedir mi autorización, justamente igual”, afirma mientras es separado por dos mujeres jóvenes, quienes serían sus familiares.