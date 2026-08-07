Saltillo va por 400 parques y plazas renovados: ‘Tu Parque al Día’ alcanza 52% de avance

Durante la segunda sesión del Consejo Ciudadano de “Activa tu Parque 2026”, el alcalde Javier Díaz González informó que los trabajos registran un avance de 52 por ciento, como parte de una estrategia que busca ir más allá de la rehabilitación inicial de los espacios.

El Gobierno Municipal de Saltillo mantiene en marcha una intervención integral de parques y plazas públicas mediante la estrategia “Tu Parque al Día”, con la meta de atender 400 espacios en distintos sectores de la ciudad y garantizar que permanezcan en condiciones adecuadas para el uso cotidiano de las familias.

Díaz González señaló que la coordinación entre dependencias se apoya en una plataforma digital de uso interno, mediante la cual se programan las labores, se da seguimiento a cada intervención y se genera evidencia de los trabajos efectuados en los espacios públicos.

Para concretar las intervenciones participan distintas áreas de la administración municipal, entre ellas el Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Dirección de Infraestructura y Obra Pública y la Dirección de Servicios Públicos.

El objetivo, explicó, es establecer un esquema permanente de mantenimiento que permita conservar las áreas públicas limpias, seguras, funcionales y en condiciones dignas para la convivencia de los saltillenses.

El director de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Emmanuel Olache Valdés, detalló que las acciones contemplan trabajos de reforestación, saneamiento de árboles, limpieza, deshierbe, poda y pintura, además de rehabilitación de infraestructura y mantenimiento del mobiliario urbano.

Estas labores quedan registradas en el Sistema Integral de Gestión de Espacios Públicos, herramienta que permite llevar un control de las acciones realizadas y dar seguimiento a las necesidades detectadas en cada plaza o parque.

20 ESPACIOS REHABILITADOS

Durante la misma reunión del Consejo Ciudadano se presentaron los resultados de “Activa tu Parque”, uno de los programas centrales de la administración municipal para recuperar espacios destinados a la convivencia y recreación.

Alberto Salinas de las Fuentes, director del IMPLAN, informó que desde la puesta en marcha del programa, en marzo de 2025, se han rehabilitado 20 áreas con una inversión acumulada de 45 millones de pesos.

De acuerdo con el funcionario, las obras han generado un beneficio directo para más de 170 mil personas, quienes cuentan ahora con espacios renovados para actividades deportivas, recreativas y de convivencia.

El alcalde destacó que “Activa tu Parque” tiene un carácter transversal, debido a que involucra a diferentes dependencias municipales para atender las necesidades de cada zona y desarrollar proyectos de rehabilitación integral.

Además, reconoció la participación de empresas, organizaciones y empresarios que han realizado aportaciones para complementar los recursos públicos y hacer posible una recuperación más amplia de las áreas intervenidas.

VECINOS PARTICIPARÁN EN EL CUIDADO DE LAS ÁREAS

Como parte de la estrategia se presentó también un informe sobre los llamados Comités Pro Plaza, mediante los cuales se busca involucrar directamente a los habitantes de cada sector en el aprovechamiento y conservación de los espacios rehabilitados.

Durante la sesión se revisaron las acciones que ya realizan estos comités y los proyectos que están programados, con la intención de fortalecer la participación vecinal y generar corresponsabilidad en el cuidado de parques y plazas.

El planteamiento de la administración municipal es que las intervenciones físicas estén acompañadas por organización comunitaria, de manera que los espacios recuperados tengan seguimiento y puedan mantenerse en buenas condiciones a largo plazo.