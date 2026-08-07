¿Problemas con tu vecino? Saltillo atiende 40 conflictos al mes y el estacionamiento encabeza los reportes

El conflicto fue llevado ante la Unidad de Justicia Cívica de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, donde ambas partes tuvieron la oportunidad de exponer su versión, dialogar y establecer compromisos por escrito para evitar que el problema continuara.

Lo que comenzó como una disputa por un espacio para estacionarse en la colonia Antonio Cárdenas de Saltillo , terminó con un acuerdo entre vecinos y el fin de una serie de discusiones que habían ido aumentando de intensidad.

De acuerdo con Gorety Serrato Castañeda, titular de la Unidad de Justicia Cívica, este tipo de casos forman parte de los problemas cotidianos que son atendidos mediante mecanismos de diálogo, antes de que una diferencia entre vecinos pueda convertirse en una situación de mayor gravedad.

“Esa fue una de las situaciones que nos han tocado, donde los vecinos se dieron la mano y todo se solucionó con comunicación”, señaló.

La funcionaria informó que la dependencia recibe alrededor de 40 reportes mensuales relacionados con conflictos entre vecinos, y los desacuerdos por estacionamiento representan la principal causa de estas intervenciones.

Una particularidad detectada por la Unidad de Justicia Cívica es que buena parte de estos enfrentamientos no comienza directamente entre los residentes involucrados, sino por la llegada de familiares o visitantes.

Serrato Castañeda explicó que una persona puede acudir a visitar a un vecino, estacionarse frente a una cochera o utilizar el espacio que habitualmente ocupa otro automóvil. Aunque el visitante posteriormente se retire, el desacuerdo permanece entre los residentes y puede provocar nuevos enfrentamientos.

Además de los estacionamientos, la dependencia interviene en diferencias relacionadas con la ubicación de depósitos de basura y molestias ocasionadas por ruido.

El procedimiento inicia cuando una de las personas presenta un reporte. Personal de Justicia Cívica conoce directamente la situación y propone a los involucrados participar en un proceso de diálogo. Posteriormente, se invita a la otra parte para buscar una solución conjunta.

Serrato Castañeda destacó que este mecanismo es voluntario, confidencial e imparcial, por lo que ambas personas deben aceptar participar para que pueda desarrollarse la mediación y llegar a compromisos.

La estrategia busca atender las diferencias desde sus primeras etapas y evitar que una discusión cotidiana derive en agresiones, amenazas o algún otro hecho que pueda constituir un delito.

La titular de Justicia Cívica señaló que tanto para el alcalde Javier Díaz González como para el comisionado de Seguridad, Miguel Ángel Garza Félix, la prevención y atención de los conflictos vecinales forman parte de las acciones prioritarias en materia de seguridad ciudadana.

Cuando las partes alcanzan acuerdos, estos quedan establecidos por escrito. Si alguno de los involucrados posteriormente incumple los compromisos asumidos, el caso puede ser remitido al área de Jueces Cívicos para determinar la sanción correspondiente.

Dependiendo de la situación, las medidas pueden contemplar una sanción económica, arresto o trabajo comunitario.

La Unidad de Justicia Cívica llamó a la población a recurrir a estos mecanismos antes de que una diferencia vecinal se transforme en un conflicto mayor. Los reportes pueden realizarse a través del teléfono 414-11-14 de la Policía Municipal, mediante los grupos de seguridad de WhatsApp o directamente en las instalaciones de Justicia Cívica.

La oficina se encuentra dentro de la Comandancia de Policía ubicada en el cruce del bulevar Pérez Treviño y el periférico Luis Echeverría.