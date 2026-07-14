El padre Ángel Espinosa llama a fortalecer el amor desde la familia en Saltillo; evento también impulsa nuevo templo y programas sociales

Durante su exposición, el sacerdote abordó temas relacionados con el matrimonio, la comunicación en la familia, el amor propio y el compromiso entre las parejas. Cuestionó la idea de que las relaciones dependen únicamente de las emociones. “Hoy amar es una locura, a menos que se amen con locura”, expresó ante los asistentes.

Con un llamado a entender el amor como una decisión y no únicamente como un sentimiento, el padre Ángel Espinosa de los Monteros reunió a decenas de asistentes en la conferencia “Si me quieres, ¡dímelo!”. El evento fue organizado por el Club Rotario Saltillo Empresarial en beneficio de la construcción del nuevo templo de la parroquia de Santiago Apóstol y de los programas sociales que impulsa la organización.

A lo largo de la conferencia insistió en que el amor requiere voluntad y compromiso. Señaló que “no hay caminos para el amor, el amor es el camino”. Además, recordó que “amar no es estar enamorado” y que “no hay instructivos para amar”.

El conferencista también habló de la importancia del amor propio como base para construir relaciones sanas. “Te ordeno que te ames, no es una petición; una persona que no se ama no está preparada para amar”, afirmó.

Asimismo, invitó a los asistentes a reflexionar sobre la diferencia entre expresiones como “te quiero”, “te amo” y “te necesito”. También habló sobre la permanencia del matrimonio, al señalar que este representa un compromiso de vida.

UN EVENTO CON CAUSA

Previo a la conferencia, la presidenta del Club Rotario Saltillo Empresarial, Sandra Gutiérrez, agradeció la respuesta del público. Recordó que la adquisición de cada boleto contribuiría a dos causas: apoyar la construcción del nuevo templo de la parroquia de Santiago Apóstol y fortalecer los programas de servicio que desarrolla el organismo.

Explicó que el club cuenta con más de 31 años de trabajo comunitario. Actualmente desarrolla proyectos de acceso a agua purificada mediante sistemas de ósmosis inversa para 10 escuelas, además de campañas de salud, entrega de prótesis de mama, lentes, sillas de ruedas, becas educativas, actividades de robótica y ajedrez, acciones de reforestación y programas de apoyo para adultos mayores y familias.

”Gracias por creer en el servicio. Gracias por hacer posible que Rotary continúe cambiando vidas”, expresó al dirigirse a los asistentes.

BUSCAN CONCLUIR EL NUEVO TEMPLO

Durante el evento, el párroco de Santiago Apóstol, Luis Bernardo Morales Perales, recordó que este año se conmemoran los 100 años del templo original, consagrado el 25 de julio de 1926. Asimismo, destacó que la comunidad trabaja ahora en una nueva etapa con la construcción de un templo que responda al crecimiento de la zona.

Explicó que el proyecto contempla una mayor capacidad para recibir fieles, estacionamiento subterráneo, oficinas y espacios pastorales, además de un área destinada al descanso de quienes han partido.

Se informó que la obra requiere recaudar alrededor de 60 millones de pesos para concluirse en un plazo estimado de 18 meses. Por ello, se invitó a la comunidad a sumarse mediante donativos.

Morales Perales agradeció el respaldo del Club Rotario Saltillo Empresarial, del padre Ángel Espinosa de los Monteros, de los benefactores y de las personas que asistieron al evento pese a las condiciones climatológicas. Consideró que su participación representa una nueva etapa del “sueño de fe” que comenzó hace un siglo con la construcción del primer templo.