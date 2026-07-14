Saltillo tiene mala calidad del aire uno de cada cuatro días de 2026

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    Saltillo tiene mala calidad del aire uno de cada cuatro días de 2026
    La contaminación en la ciudad se sigue reportando al menos en el 25% de las jornadas de este 2026. Héctor García

La SMA informó que la estación de monitoreo de Ramos Arizpe presentó una falla eléctrica y está en proceso de reparación

Durante 2026, Saltillo ha registrado una calidad del aire de mala a extremadamente mala, en promedio, cerca de dos veces por semana, mientras que la estación de monitoreo de Ramos Arizpe permanece sin reportar información desde marzo.

De acuerdo con el Sistema de Monitoreo de la Calidad del Aire de la Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila (SMA), en la capital del estado se han registrado 49 días con mala, muy mala o extremadamente mala calidad del aire de los 194 transcurridos en el año.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-urge-mayor-presupuesto-y-vigilar-industrias-para-cuidar-calidad-del-aire-FB22101664

En otras palabras, uno de cada cuatro días de 2026 ha presentado niveles de contaminación que representan un riesgo para la salud, de acuerdo con el Índice AIRE y Salud.

Según la propia SMA, las estaciones de monitoreo evalúan seis contaminantes criterio: ozono (O3), dióxido de azufre (SO2), dióxido de nitrógeno (NO2), monóxido de carbono (CO), partículas suspendidas menores a 2.5 micrómetros (PM2.5) y partículas menores a 10 micrómetros (PM10).

Con base en la concentración de estos contaminantes, la calidad del aire se clasifica como buena, aceptable, mala, muy mala o extremadamente mala.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo-se-repite-contaminacion-del-aire-en-zona-industrial-por-las-noches-EA20752240

Cuando la calidad del aire alcanza el nivel de mala, el Índice AIRE y Salud recomienda a los grupos vulnerables —como personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias, niñas, niños y adultos mayores— evitar las actividades físicas, tanto moderadas como vigorosas, al aire libre.

Asimismo, aconseja a la población en general reducir la actividad física intensa en espacios abiertos.

RAMOS ARIZPE, SIN DATOS DESDE MARZO

El historial del sistema de monitoreo muestra que la estación ubicada en Ramos Arizpe dejó de emitir información el 19 de marzo.

Aunque volvió a reportar datos durante una semana, entre el 9 y el 14 de abril, desde entonces no ha vuelto a registrar mediciones. Además, desde el 1 de mayo tampoco se publican datos de la estación instalada en Monclova.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/alerta-en-coahuila-por-polvo-del-sahara-preven-mala-calidad-del-aire-KD21770947

Consultada por VANGUARDIA sobre la falta de información, la Secretaría de Medio Ambiente informó que la estación de Ramos Arizpe presentó una falla eléctrica.

“De acuerdo con el diagnóstico realizado, será necesario sustituir el cableado y verificar el correcto funcionamiento de los equipos”, indicó la dependencia.

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Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas de movilidad, desarrollo urbano, medio ambiente y turismo. Ha dado seguimiento a la evolución de la sequía en Coahuila, la reestructuración del transporte público en Saltillo, monitoreo de la calidad del aire y conservación de inmuebles catalogados como patrimonio en el Centro Histórico. Además, colaboró en la realización de los primeros mapeos de esculturas y murales en Saltillo.

Ha realizado diversos cursos de actualización, como el de periodismo de investigación de Grupo Reforma en 2025.

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