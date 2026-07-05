Saltillo: vuelca acelerado tras impactar vehículo estacionado en Teresitas

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    Saltillo: vuelca acelerado tras impactar vehículo estacionado en Teresitas
    El vehículo Volkswagen Jetta terminó volcado en medio de la circulación tras impactarse contra un automóvil estacionado en la colonia Las Teresitas, lo que generó la movilización de autoridades. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Autoridades informaron que, pese a lo aparatoso del accidente, no se reportaron personas lesionadas de gravedad, únicamente daños materiales de consideración

Un joven por poco pierde la vida en un choque con volcadura ocurrido la mañana de este domingo en la colonia Las Teresitas, al sur de Saltillo.

Todo ocurrió cerca de las 10:00 horas sobre el bulevar Las Teresitas, a la altura de la calle Guacali, lo que movilizó al personal de Tránsito Municipal.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/percance-en-motocicleta-cobra-otra-vida-en-saltillo-muere-menor-tras-dias-hospitalizado-GL21918428

Se informó que no hubo personas heridas de gravedad, aunque los daños materiales fueron elevados, por lo que los vehículos involucrados fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

$!El automóvil Chevrolet Chevy, que se encontraba estacionado, fue proyectado contra la banqueta luego del fuerte impacto provocado por el presunto exceso de velocidad del conductor.
El automóvil Chevrolet Chevy, que se encontraba estacionado, fue proyectado contra la banqueta luego del fuerte impacto provocado por el presunto exceso de velocidad del conductor. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Como probable responsable aparece Erick Uriel ¨N¨, quien conducía un vehículo Volkswagen Jetta. Circulaba a exceso de velocidad de poniente a oriente sobre el bulevar Las Teresitas, cuando aparentemente perdió el control hacia la derecha y se impactó contra el costado izquierdo de un vehículo Chevrolet Chevy que se encontraba estacionado.

$!Elementos de Tránsito Municipal acudieron al bulevar Las Teresitas para tomar conocimiento del choque con volcadura, ocurrido a la altura de la calle Guacali, durante la mañana de este domingo.
Elementos de Tránsito Municipal acudieron al bulevar Las Teresitas para tomar conocimiento del choque con volcadura, ocurrido a la altura de la calle Guacali, durante la mañana de este domingo. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Tras el impacto, el automóvil estacionado fue proyectado contra la banqueta, mientras que el Jetta volcó y quedó en medio de la circulación.

El conductor logró salir por su propio pie y, a pesar de que recibió atención médica en el lugar, no fue necesario su traslado a una clínica.

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