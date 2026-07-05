Saltillo: vuelca acelerado tras impactar vehículo estacionado en Teresitas

Un joven por poco pierde la vida en un choque con volcadura ocurrido la mañana de este domingo en la colonia Las Teresitas, al sur de Saltillo. Todo ocurrió cerca de las 10:00 horas sobre el bulevar Las Teresitas, a la altura de la calle Guacali, lo que movilizó al personal de Tránsito Municipal.

Se informó que no hubo personas heridas de gravedad, aunque los daños materiales fueron elevados, por lo que los vehículos involucrados fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

Como probable responsable aparece Erick Uriel ¨N¨, quien conducía un vehículo Volkswagen Jetta. Circulaba a exceso de velocidad de poniente a oriente sobre el bulevar Las Teresitas, cuando aparentemente perdió el control hacia la derecha y se impactó contra el costado izquierdo de un vehículo Chevrolet Chevy que se encontraba estacionado.

Tras el impacto, el automóvil estacionado fue proyectado contra la banqueta, mientras que el Jetta volcó y quedó en medio de la circulación. El conductor logró salir por su propio pie y, a pesar de que recibió atención médica en el lugar, no fue necesario su traslado a una clínica.