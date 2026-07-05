Percance en motocicleta cobra otra vida en Saltillo; muere menor tras días hospitalizado

Luego de permanecer varios días luchando por su vida a consecuencia de un accidente en motocicleta, un adolescente de 17 años falleció este jueves en las instalaciones del Hospital General de Saltillo, donde era atendido por las graves lesiones que sufrió durante el percance. De acuerdo con la información de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, el deceso fue reportado alrededor de las 15:22 horas, por lo que agentes investigadores acudieron al Hospital General para iniciar las diligencias correspondientes.

Según el testimonio de su hermano, Brayan Jonathan, el joven identificado como Ángel Salvador había ingresado al nosocomio el pasado 29 de julio, luego de sufrir un accidente vial cuando conducía una motocicleta sobre el bulevar Nazario Ortiz Garza, a la altura de la colonia Guanajuato. Las primeras investigaciones señalan que el motociclista perdió el control de la unidad y terminó derrapando. Sin embargo, el médico tratante informó a los agentes que, derivado del impacto, el vehículo también se estrelló contra un árbol, provocándole lesiones de extrema gravedad. Ángel Salvador ingresó al hospital con un traumatismo craneoencefálico severo y una fractura distal del radio derecho, además de múltiples golpes. Su estado de salud era crítico desde su ingreso, por lo que permaneció bajo atención especializada.

Durante su estancia hospitalaria, el personal médico realizó diversas maniobras para mantenerlo con vida. No obstante, este jueves sufrió un deterioro irreversible y fue sometido a tres maniobras de reanimación cardiopulmonar durante aproximadamente 15 minutos. Finalmente, los médicos confirmaron su fallecimiento alrededor de las 13:55 horas. Peritos de la Fiscalía General del Estado y agentes de la Agencia de Investigación Criminal llevaron a cabo las diligencias en el área de mortuorio del Hospital General, mientras que el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley.