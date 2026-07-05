¿Y si sí, México?

No es la primera frase que se vuelve viral en un contexto deportivo. El “¿Y si sí?” es equiparable al “Sí se puede” o al “Imaginemos cosas chingonas” de otros años.

Frase en tono de pregunta que se ha convertido en la favorita de la afición mexicana en el Mundial de Futbol y que en los últimos días se repite en las calles, en las escuelas, en los trabajos, en los foros, en los memes, en los podcasts y en las redes sociales.

Todas son frases que ilusionan, que prenden, que entusiasman en un momento en el que el futbol se vuelve el escape de millones; la alegría que no se encuentra en la rutina, en las deudas, en las carencias ni en tantas y tantas tragedias mexicanas.

Por ello, la frase “¿Y si sí?” invita también a cuestionar qué sería de este país si creyéramos que las cosas se pueden hacer de forma correcta y empática. De forma honesta. Porque el “¿Y si sí?” no sólo aplica al futbol y a la oportunidad de que la Selección Mexicana, históricamente mediocre, pueda trascender en la máxima competición, sino también a muchos otros ámbitos de nuestra vida: ¿y si sí creemos que otro México es posible?

¿Y si sí buscan a nuestros desaparecidos y el gobierno da tranquilidad a miles de familias? ¿Y si sí la Presidenta recibe a las madres buscadoras y deja de poner pretextos? ¿Y si sí, por fin, se deslinda del expresidente?

¿Y si sí meten a la cárcel a los políticos corruptos? ¿Y si sí hay castigo para gobernadores o exgobernadores coludidos con el narco?

¿Y si sí dejamos de robarle al vecino? ¿Y si sí nos ponemos a trabajar por el país? ¿Y si sí cuidamos a nuestros niños? ¿Y si sí se terminan los feminicidios y la violencia sistemática contra la mujer?

¿Y si sí terminan el Metrobús Laguna? ¿Y si sí se aterriza un programa de modernización del transporte para muchos municipios de Coahuila?

¿Y si sí hay castigo para los concesionarios que sobreexplotan los acuíferos? ¿Y si sí cumplen los gobiernos con el derecho humano al agua, en cantidad y calidad? ¿Y si sí vigilan las extracciones ilegales?

¿Y si sí cuidamos el ambiente? ¿Y si sí se rescatan todos los cuerpos de Pasta de Conchos? ¿Y si sí se comienzan a remediar todos los pasivos ambientales de la Carbonífera? ¿Y si sí le resuelven a los trabajadores de Altos Hornos de México?

¿Y si sí dejan regidores y legisladores del país de cobrar quincenas sólo por subir o bajar la mano? ¿Y si sí tenemos una verdadera división de poderes?

¿Y si sí las policías dejan de abusar y violar los derechos humanos? ¿Y si sí combatimos los niveles de impunidad? ¿Y si sí se enfrenta al narco y se crean políticas públicas para atender el tema como un problema de salud?

¿Y si sí se dejan de construir obras estúpidas que no sirven para nada? ¿Y si sí los gobiernos pavimentan las calles como se merece la gente? ¿Y si sí se respetan los planes de ordenamiento de las ciudades?