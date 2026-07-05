Un gobierno obeso

Después de ver el impacto de las concesiones ganadas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y el efecto que empiezan a tener en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), surgen cuestionamientos, pues seguramente también pronto otros sindicatos al servicio del Estado exigirán lo mismo. Los 800 millones de pesos, entregados por el Gobierno Federal a la Sección 22 de la CNTE para que levantasen el plantón en el Zócalo, generan descontento en la sociedad. Las explicaciones sobran. Esos recursos jamás llegarán a cristalizarse en mejoras para la educación en Oaxaca. Esto representa la peor injusticia social. Los trabajadores que día a día sustentan la productividad del país reciben muchas menos prestaciones que los trabajadores al servicio del Estado y con una productividad infinitamente menor.

Mientras los trabajadores y empleados de la iniciativa privada están sujetos a la presión de ser evaluados en función de su productividad y se mueven en un contexto competitivo para ir mejorando sus oportunidades laborales, los trabajadores al servicio del Estado hoy se resisten a ser evaluados y exigen prestaciones a partir del chantaje y la extorsión de sus sindicatos –como lo hace la CNTE–, y así obtienen canonjías y privilegios que no se merecen. La violencia exhibida en sus marchas nos lleva a concluir que no tienen la calidad moral para instruir a nuestros niños y adolescentes, pues quien educa debe transmitir valores sustentados en el ejemplo. Los gobiernos anteriores a la 4T –conformados por administradores públicos de carrera– lograron controlar las relaciones con los sindicatos de trabajadores al servicio del Estado cuidando el impacto en la economía del país; así se instauró en 2007 el sistema de pensiones del ISSSTE, que hoy la CNTE pretende derogar. La ley del 2007 creó un modelo de cuentas personales para crear el fondo que garantiza el pago de las jubilaciones de los trabajadores al servicio del Estado que cotizan en el ISSSTE, el cual es parecido al sistema del IMSS. Sin embargo, la presión de la CNTE persiste y este gobierno se ve imposibilitado de poner freno a esta central magisterial porque quienes hoy gobiernan carecen de autoridad moral para ignorar este tipo de demandas. No olvidamos que fueron sus socios de lucha mientras estuvieron en el rol de oposición y hoy, como gobierno, no pueden romper los compromisos asumidos como compañeros. Una fotografía tomada el 26 de junio del 2016 muestra a López Obrador, a Martí Batres, Manuel Bartlett, David Monreal, Layda Sansores y otros miembros de la primera plana de Morena encabezando una marcha de la CNTE.

Es evidente que, mientras en la iniciativa privada los salarios y las prestaciones laborales repercuten en la competitividad de la empresa en sus mercados, lo que obtienen los trabajadores al servicio del Estado son prestaciones muy altas, exigidas por sindicatos y otorgadas por funcionarios que administran dinero público. Por un sentido de justicia social, las prestaciones de los trabajadores del sector público siempre deben homologarse con las que se reciben en el sector privado. JUSTICIA IMPOSIBLE Poco se recuerda el escándalo que rodeó la captura de Israel Vallarta y su pareja sentimental, la francesa Florence Cassez, en 2005, lo cual concluyó en un montaje televisivo creado por García Luna, donde se recreó la detención de ellos, haciéndola pasar como noticia auténtica en tiempo real. Israel Vallarta pasó preso casi 20 años, acusado de secuestro y liderar a la banda de Los Zodiaco, sin haberse conformado una sentencia definitiva en su contra hasta que fue absuelto y liberado hace 11 meses por inconsistencias en su proceso.

Florence Cassez, quien fue sentenciada a 60 años, fue liberada en 2013 después de una confrontación diplomática con Francia que escaló hasta el involucramiento del presidente Nicolás Sarkozy. Se le liberó por inconsistencias en su proceso. Pasar casi 20 años en la cárcel sin sentencia representa una grave omisión del sistema de justicia de México, lo cual viven hoy un altísimo porcentaje de los reclusos, que quedan olvidados en las cárceles sin sentencia. Estas son las incongruencias de la justicia mexicana. ¿A usted qué le parece? @homsricardo

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