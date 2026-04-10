Saltillo y Pueblos Mágicos de Coahuila buscan destacar en premios turísticos nacionales e internacionales

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Saltillo
/ 10 abril 2026
    Saltillo y Pueblos Mágicos de Coahuila buscan destacar en premios turísticos nacionales e internacionales
    La ciudadanía saltillense puede votar en el portal de Caribbean News Digital hasta el 14 de abril. CORTESÍA

La capital coahuilense compite en la categoría Ciudad de Excelencias en los Premios Mágicos México Excelencias

La directora de Turismo Municipal, Lydia María González Rodríguez, informó que Saltillo y los ocho Pueblos Mágicos de Coahuila se encuentran nominados en importantes premios turísticos, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía a participar con su voto para fortalecer el posicionamiento de estos destinos.

Detalló que Saltillo compite en la categoría Ciudad de Excelencias dentro de los “Premios Mágicos México Excelencias”, otorgados por Grupo Excelencias, los cuales reconocen la calidad de los productos, servicios y experiencias que ofrecen los destinos turísticos del país.

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En esta categoría se evalúan aspectos como la conservación del patrimonio arquitectónico, artístico y cultural, así como las tradiciones, la gastronomía y el impacto social. Además, se consideran inversiones en infraestructura, innovación y proyectos sostenibles que impulsen la economía local.

Para participar en la votación, la funcionaria explicó que es necesario ingresar al portal del medio turístico Caribbean News Digital, donde el proceso estará disponible hasta el próximo 14 de abril.

En estos mismos premios también figuran, en distintas categorías, los Pueblos Mágicos de Arteaga, Parras de la Fuente, Múzquiz, Cuatro Ciénegas, Candela, General Cepeda, Guerrero y Viesca, quienes compiten en rubros como deporte, enología, cultura, gastronomía, sostenibilidad, naturaleza, patrimonio y arqueología.

González Rodríguez destacó que la votación del público representa el 40 por ciento del resultado final en cada categoría, mientras que el resto será definido por un jurado especializado.

Asimismo, informó que los Pueblos Mágicos de Coahuila también participan en los premios “Lo Mejor de México 2026”, organizados por la revista México Desconocido, considerada una de las principales plataformas de promoción turística a nivel nacional.

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Las votaciones para este certamen estarán abiertas hasta el 20 de abril, y la ceremonia de premiación se llevará a cabo el día 29 en el marco del Tianguis Turístico, que en esta edición tendrá como sede Acapulco.

La directora de Turismo reiteró la importancia de la participación ciudadana para impulsar el reconocimiento de los destinos coahuilenses, al señalar que estos premios representan una oportunidad para fortalecer su proyección a nivel nacional e internacional.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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