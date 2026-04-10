Saltillo y Pueblos Mágicos de Coahuila buscan destacar en premios turísticos nacionales e internacionales

Detalló que Saltillo compite en la categoría Ciudad de Excelencias dentro de los “Premios Mágicos México Excelencias”, otorgados por Grupo Excelencias, los cuales reconocen la calidad de los productos, servicios y experiencias que ofrecen los destinos turísticos del país.

La directora de Turismo Municipal, Lydia María González Rodríguez, informó que Saltillo y los ocho Pueblos Mágicos de Coahuila se encuentran nominados en importantes premios turísticos, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía a participar con su voto para fortalecer el posicionamiento de estos destinos.

En esta categoría se evalúan aspectos como la conservación del patrimonio arquitectónico, artístico y cultural, así como las tradiciones, la gastronomía y el impacto social. Además, se consideran inversiones en infraestructura, innovación y proyectos sostenibles que impulsen la economía local.

Para participar en la votación, la funcionaria explicó que es necesario ingresar al portal del medio turístico Caribbean News Digital, donde el proceso estará disponible hasta el próximo 14 de abril.

En estos mismos premios también figuran, en distintas categorías, los Pueblos Mágicos de Arteaga, Parras de la Fuente, Múzquiz, Cuatro Ciénegas, Candela, General Cepeda, Guerrero y Viesca, quienes compiten en rubros como deporte, enología, cultura, gastronomía, sostenibilidad, naturaleza, patrimonio y arqueología.

González Rodríguez destacó que la votación del público representa el 40 por ciento del resultado final en cada categoría, mientras que el resto será definido por un jurado especializado.

Asimismo, informó que los Pueblos Mágicos de Coahuila también participan en los premios “Lo Mejor de México 2026”, organizados por la revista México Desconocido, considerada una de las principales plataformas de promoción turística a nivel nacional.