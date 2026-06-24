¡Históricos!: México derrota 3-0 a Chequia y se perfila para enfrentar a Escocia en el Mundial 2026

La Selección Mexicana cerró la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026 con marca perfecta. Ante más de 80 mil aficionados en el Estadio Ciudad de México, el equipo dirigido por el técnico Javier Aguirre derrotó 3-0 a la República Checa y confirmó su liderato de grupo, además de perfilarse para enfrentar a Escocia en los Dieciseisavos de Final, siempre y cuando se mantengan los resultados del sector correspondiente. México llegó al encuentro con la clasificación prácticamente asegurada, pero buscaba cerrar la primera ronda con una actuación convincente después de sus triunfos sobre Sudáfrica y Corea del Sur. Aunque el marcador final reflejó una diferencia amplia, el inicio del partido estuvo lejos de ser sencillo.

Los checos tuvieron la primera oportunidad clara del encuentro, pero desperdiciaron su llegada frente al arco defendido por Raúl “Tala” Rangel. Esa acción terminó siendo una de las pocas aproximaciones de peligro de los europeos, que nunca lograron encontrar regularidad en ataque.

Durante gran parte de la primera mitad, el conjunto mexicano tampoco encontró espacios. La afición comenzó a mostrar impaciencia cuando las llegadas no se traducían en oportunidades claras de gol. Julián Quiñones intentó romper la igualdad con un disparo lejano, aunque el balón terminó por encima de la portería. La historia cambió en el segundo tiempo gracias a una jugada colectiva que abrió el marcador. Luis Romo encontró un espacio entre varias marcas y filtró un pase preciso para Mateo Chávez, quien ganó la carrera a la defensa y definió con seguridad para el 1-0 al minuto 51. El gol desató la celebración en las tribunas y permitió que México jugara con mayor tranquilidad. Poco después apareció otra de las figuras de la noche: Gilberto Mora. El joven mediocampista condujo el balón varios metros y, con calma, habilitó a Jorge Sánchez. Aunque el lateral no pudo concretar, el rebote quedó a disposición de Julián Quiñones, quien empujó el balón para marcar su segundo tanto del torneo y ampliar la ventaja. Con el partido resuelto, Aguirre decidió regalarle a la afición uno de los momentos más esperados de la noche. Guillermo Ochoa ingresó al terreno de juego y recibió una larga ovación de los asistentes. El guardameta escribió un nuevo capítulo en su trayectoria al convertirse en el primer futbolista mexicano con presencia en seis Copas del Mundo.

La fiesta mexicana todavía guardaba una última emoción. Álvaro Fidalgo apareció en la recta final para firmar el 3-0 definitivo, un tanto que cerró una noche redonda para el conjunto tricolor. Con nueve puntos de nueve posibles, México avanzó a la fase de eliminación directa como líder de grupo y, hasta ahora, tendría como siguiente rival a Escocia en la búsqueda de un lugar entre los 16 mejores del torneo.

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