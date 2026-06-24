Celebran miles de aficionados en FUTFEST Saltillo el triunfo de México contra Chequia

Miles de saltillenses y visitantes se reunieron este miércoles en el FUTFEST Saltillo 2026 para disfrutar de la transmisión del tercer partido de la Selección Mexicana en la máxima justa deportiva internacional, en un ambiente familiar, seguro y lleno de entusiasmo. La afición celebró la contundente victoria del combinado nacional, que se impuso 3-0 a Chequia con anotaciones de Mateo Chávez, Julián Quiñones y Álvaro Fidalgo, resultado que desató la euforia entre los asistentes congregados en las instalaciones del Biblioparque Norte.

Al evento acudieron el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas; el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, acompañado por su esposa, Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo; así como el coordinador estatal de Mejora Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, e Ivonne Salinas Espinosa, quienes convivieron con las familias y disfrutaron del encuentro en la pantalla gigante instalada para la ocasión.





Durante la jornada, el alcalde destacó la respuesta de la ciudadanía al festival deportivo y recreativo.

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“El FUTFEST Saltillo 2026 ha sido el espacio perfecto para poder disfrutar los partidos de nuestra Selección Mexicana y de los demás equipos internacionales, además de participar en las activaciones que se tienen”, expresó. Además de seguir las acciones del encuentro entre México y Chequia, los asistentes tuvieron acceso a una amplia oferta gastronómica y diversas actividades de entretenimiento diseñadas para toda la familia.

Al concluir el partido se realizó una función de lucha libre que fue disfrutada por niñas, niños y adultos, mientras que continuó vigente la promoción de miércoles de 2x1 en los juegos mecánicos instalados en el recinto. El FUTFEST también ofrece activaciones interactivas, zonas para fotografías, áreas de videojuegos, concursos de habilidades futbolísticas, dinámicas organizadas por marcas participantes y venta de artículos conmemorativos. Como parte de la programación del día, también se transmitieron los encuentros entre Suiza y Canadá, así como el duelo entre Brasil y Escocia, ampliando la oferta deportiva para los aficionados al futbol internacional. Las actividades del FUTFEST Saltillo 2026 continuarán hasta el próximo 19 de julio con transmisiones de partidos, eventos deportivos y actividades recreativas para toda la familia. El acceso tiene un costo de recuperación de 65 pesos en taquilla y 68 pesos a través de la plataforma digital y puntos de venta autorizados.

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