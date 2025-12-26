Se distrae al volante y se incrusta en barrera de puente al norte de Saltillo
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
El conductor se distrajo al agacharse para recoger su celular, perdió el control del vehículo y provocó daños materiales
Al agacharse para recoger su teléfono celular, que se le había caído, un joven que conducía un vehículo Chevrolet Cruze terminó incrustado en la barrera tubular de contención del distribuidor vial San Isidro, la mañana de este viernes en Saltillo.
Elementos del Cuerpo de Bomberos y de la Policía Municipal de Tránsito acudieron al sitio tras el reporte del accidente, registrado alrededor de las 09:00 horas, debido a que inicialmente se alertó sobre posibles personas lesionadas.
TE PUEDE INTERESAR: Desaparece menor en Nochebuena tras salir de su domicilio en Saltillo; iba a la tienda
En el lugar fue atendido Marco Alberto ¨N¨, de 27 años de edad, quien informó que perdió el control del automóvil al inclinarse para levantar su celular del piso del vehículo. Al reincorporar la vista al frente, ya no logró maniobrar a tiempo para evitar el impacto.
El automóvil avanzó sin control, pasó por encima de la cuchilla divisoria y, debido a la velocidad a la que circulaba, continuó su trayectoria hasta que la barrera tubular de contención se incrustó en la parte frontal del Chevrolet Cruze.
A pesar de lo aparatoso del accidente, el conductor resultó ileso. Bomberos se encargaron de controlar el derrame de aceite en la zona, mientras que una grúa realizó las maniobras necesarias para retirar la unidad y trasladarla a un corralón, donde permanecerá en resguardo hasta que se cubran los daños y las sanciones correspondientes.