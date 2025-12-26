Se distrae al volante y se incrusta en barrera de puente al norte de Saltillo

Al agacharse para recoger su teléfono celular, que se le había caído, un joven que conducía un vehículo Chevrolet Cruze terminó incrustado en la barrera tubular de contención del distribuidor vial San Isidro, la mañana de este viernes en Saltillo.

Elementos del Cuerpo de Bomberos y de la Policía Municipal de Tránsito acudieron al sitio tras el reporte del accidente, registrado alrededor de las 09:00 horas, debido a que inicialmente se alertó sobre posibles personas lesionadas.

