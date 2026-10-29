Se estanca negociación con alumnos del Instituto Tecnológico de Saltillo

Integrantes del Movimiento Estudiantil Burros Pardos del TecNM Campus Saltillo preparaban cerca de las 19:00 horas, entre música, baile y amenaza de más lluvia, su tercera noche de campamento sobre el bulevar Venustiano Carranza, bloqueado desde el pasado martes, en un conflicto que este jueves cerró sin avances en las negociaciones en la mesa de diálogo.

La jornada del tercer día de bloqueo transcurrió principalmente para los manifestantes entre actividades artísticas y recreativas, en espera de que sus “no negociables” fueran resueltos satisfactoriamente por parte de la directiva del Tecnológico de Saltillo, que encabeza Ania Guadalupe Sánchez Ruiz, quien este día no sostuvo reuniones presenciales ante la comunidad estudiantil ni concedió entrevistas a los medios.

Por parte de la institución, la dirección anunció solamente, a través de un comunicado, la presencia de personal jurídico del TecNM, procedente de Ciudad de México, para recibir quejas y atender el pliego petitorio de los estudiantes. Los abogados Manuel Marcelino Delgadillo y Martín Rafael Tavera Acosta se instalaron en el Centro de Información del plantel. Sin embargo, hasta las 19:00 horas no se habían dado a conocer resultados de esta intervención.

Entre las principales exigencias, los manifestantes solicitan separar de actividades frente a grupo a integrantes de la comunidad del TecNM que acumulen denuncias por acoso, así como firmar una carta de no represalias para quienes participan en la protesta.

En materia financiera, demandan una auditoría externa y la presentación de facturas de los patrocinios de la carrera 5K Go Burros. También plantean crear organismos de apoyo para mujeres, hombres y grupos vulnerables, además de un comité estudiantil que supervise el cumplimiento del pliego petitorio.

En infraestructura, reclaman rehabilitar los sanitarios, garantizar insumos de higiene y reparar el techo y piso del área cultural, además de destinar recursos al mantenimiento y abastecimiento de los laboratorios de todas las especialidades.

Las solicitudes incluyen ampliar y cumplir los horarios de enfermería y habilitar una línea de comunicación que permita acceder al elevador en casos de emergencia médica.

Aunque la institución entregó respuestas por escrito en días anteriores, estas no habían derivado en un acuerdo, pues los estudiantes exigen mayor precisión en los plazos de compromiso de cumplimiento e instrumentos para evaluar el avance.

Estudiantes del movimiento externaron extraoficialmente que este viernes, al cumplirse 72 horas del bloqueo (10:00 horas), se daría a conocer una actualización de los puntos “no negociables” que consideran pendientes de respuesta.

De las actividades estudiantiles del día destacó la convocatoria a un tendedero de denuncias a las 17:00 horas, un espacio para exhibir testimonios escritos sobre acoso, violencia y otras inconformidades. Los participantes podían colocar sus relatos presencialmente o enviarlos de manera anónima mediante un código QR. La convocatoria contemplaba mantenerlo hasta concluir la protesta.

Cerca del cierre de la jornada, ninguna de las partes había informado cuándo retomaría las negociaciones ni una fecha posible para llegar a un acuerdo, con la consecuente liberación de la importante vía en el norte de la ciudad.

PLIEGO PETITORIO DE LOS NO NEGOCIABLES



1. No represalias: Firma de una carta general que proteja a los estudiantes participantes en la protesta.

2. Protección estudiantil: Separación frente a grupo de integrantes de la comunidad del TecNM que acumulen denuncias.

3. Sanitarios dignos: Rehabilitación inmediata de todos los baños y suministro de insumos.

4. Transparencia de patrocinios: Presentación de las facturas correspondientes a la carrera 5K Go Burros.

5. Revisión financiera: Realización de una auditoría externa.

6. Área cultural: Solución inmediata para reparar su techo y piso.

7. Laboratorios: Mantenimiento y gestión de recursos e insumos para todas las especialidades.

8. Organismos de apoyo: Creación de organismos para mujeres, hombres y grupos vulnerables.

9. Organismos para mujeres: Creación de instancias específicas para mujeres, señalada por separado.

10. Vigilancia estudiantil: Integración de un comité para supervisar el cumplimiento del pliego petitorio.

11. Elevador para emergencias: Habilitación de una línea de comunicación para acceder al elevador ante emergencias médicas.

12. Enfermería: Ampliación y cumplimiento de los horarios de atención.