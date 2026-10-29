¿Qué pasó con Stephanie Vaquer? La luchadora chilena desaparece de WWE y revelan motivo de su ausencia

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    ¿Qué pasó con Stephanie Vaquer? La luchadora chilena desaparece de WWE y revelan motivo de su ausencia
    Stephanie Vaquer permanece alejada de la programación de WWE por una enfermedad, justo cuando buscaba convertirse nuevamente en retadora al Campeonato Mundial Femenino de Liv Morgan. FOTO: ESPECIAL

La Primera quedó fuera de Monday Night Raw cuando estaba por disputar una oportunidad para enfrentar a Liv Morgan; reportes señalan que su regreso al cuadrilátero no tiene fecha definida

La ausencia de Stephanie Vaquer en WWE encendió las alarmas cuando la luchadora chilena desapareció de la cartelera de Monday Night Raw del lunes, justo cuando buscaba una nueva oportunidad por el Campeonato Mundial Femenino que posee Liv Morgan.

Nuevos reportes apuntan a un problema de salud que alteró los planes de la empresa.

La Primera tenía programado enfrentar a Becky Lynch en Fresno, California, en un combate para definir a la próxima retadora de Morgan.

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Sin embargo, al comenzar la transmisión, el gerente general Adam Pearce informó que Vaquer no contaba con autorización médica para subir al cuadrilátero. Días antes WWE había confirmado su recuperación de una lesión de tobillo.

Ante el cambio inesperado, Lynch recibió directamente una oportunidad titular contra Morgan. El encuentro terminó por descalificación cuando integrantes de The Judgment Day intervinieron para proteger a la campeona, quien conservó el cinturón.

Raquel Rodriguez y Roxanne Perez participaron en la interferencia, y creció la incertidumbre sobre la chilena. Tiffany Stratton amagó con el canje.

De acuerdo con PWInsider, la baja de Vaquer se relaciona con una enfermedad y no con una recaída de la lesión que había sufrido previamente.

Posteriormente, False Finish reportó que su ausencia sería por tiempo indefinido, aunque esto no significa necesariamente que se trate de un padecimiento grave.

Este jueves, Dave Meltzer explicó en Wrestling Observer Radio que, según la información recibida, la enfermedad “no es nada demasiado serio”, pero todavía no existe una fecha determinada para su regreso.

También aclaró que la cancelación de su lucha no fue parte de una historia preparada por WWE: la empresa pretendía realizar el combate hasta que el problema de salud impidió su presencia.

Vaquer atraviesa un año marcado por interrupciones físicas. El 10 de octubre, durante Money in the Bank, perdió el Campeonato Mundial Femenino ante Liv Morgan en una triple amenaza que también incluyó a Becky Lynch.

Después, presentó molestias en el tobillo, aunque volvió a luchar en funciones no televisadas en Hawái, donde tuvo actividad el 16 y 17 de octubre.

Su ausencia vuelve a frenar la posibilidad de recuperar el campeonato que conquistó en Chile el 12 de septiembre.

Por ahora, WWE no ha anunciado cuándo regresará Stephanie Vaquer a Raw ni si retomará de inmediato la disputa contra Liv Morgan, de modo que su situación seguirá condicionando la lucha por el título femenino.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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