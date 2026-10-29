Aleks Syntek se separa de su esposa... ‘Yo le coarté sus sueños porque mi carrera es monstruosa’

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    Aleks Syntek se separa de su esposa... ‘Yo le coarté sus sueños porque mi carrera es monstruosa’
    Syntek reveló durante una entrevista con Mariano Osorio que se separó de su esposa, Karen Coronado. VANGUARDIA/ARCHIVO

Aleks Syntek confirma su separación de Karen Coronado y reconoce que su carrera limitó los sueños de su esposa. Esto dijo sobre su ruptura

El cantante Aleks Syntek confirmó que está separado de su esposa, Karen Coronado, después de reconocer que su trayectoria musical ocupó gran parte del espacio que ella necesitaba para desarrollar sus propios proyectos. La revelación ocurrió durante una entrevista con el conductor Mariano Osorio, en la que habló sobre el final de su relación y explicó que busca cerrar esa etapa sin resentimientos.

“Yo estoy separado de mi mujer, no se lo he dicho a nadie, es la primera persona que se lo digo, porque no le quiero hacer daño”, declaró el intérprete durante la conversación.

El músico reconoció que la convivencia se volvió complicada y aceptó que su forma de ser también influyó en el desgaste de la relación. Aunque no precisó cuándo ocurrió la separación, aseguró que su intención no era terminar el vínculo con enojo, sino reconocer lo que ambos compartieron durante años.

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“No logramos estar juntos, pero me despido de ti”, expresó al referirse al significado que tiene para él la canción “Intocable”, tema que decidió dedicarle a quien fue su compañera de vida.

ALEKS SYNTEK ADMITE QUE SU CARRERA LIMITÓ LOS SUEÑOS DE SU ESPOSA

Durante la entrevista, Mariano Osorio recordó que había conversado con Karen Coronado en una reunión y que le llamó la atención el interés que ella mostraba por cuidar al cantante. El conductor también señaló que, desde su perspectiva, existía cariño entre ambos.

Syntek coincidió con esa descripción y reconoció el papel que su esposa desempeñó durante su trayectoria profesional. “Fue la mujer más luchadora que ha estado a mi lado”, afirmó.

El intérprete explicó que Coronado no solo estuvo presente en su vida personal, sino que también asumió responsabilidades relacionadas con su carrera. Según la conversación, llegó a involucrarse en tareas de apoyo y protección para el artista.

Al hablar sobre su responsabilidad en el distanciamiento, el cantante reconoció que su trabajo terminó por desplazar las aspiraciones de su pareja.

“Yo le coarté esos sueños a ella, porque mi carrera es monstruosa y entonces abarca demasiado espacio y no le dejaba oxígeno a ella para respirar”, declaró.

Syntek sostuvo que había comprendido esa situación y que no guardaba resentimiento por el desenlace de su matrimonio. “Me voy con gratitud”, afirmó durante la charla, en la que también aceptó dedicarle “Intocable” a su expareja.

Hasta el momento de la entrevista descrita, el cantante no había detallado si la separación incluía algún procedimiento legal ni ofreció más información sobre los acuerdos entre ambos.

KAREN CORONADO MANTUVO UN PERFIL ALEJADO DE LOS REFLECTORES

Karen Coronado es hermana de la conductora Ingrid Coronado y estuvo casada con Aleks Syntek durante más de dos décadas. La pareja tuvo dos hijos, Natalia y Matías, quienes han participado en proyectos relacionados con la actuación y el doblaje.

A diferencia del cantante, Karen mantuvo una presencia discreta ante las cámaras. En una conversación publicada en 2024 en el canal de YouTube de Ingrid Coronado, explicó por qué evitaba recibir atención en eventos públicos: “No, no, no, el famoso es él”.

En esa misma charla, Syntek contó que su esposa se dedicaba al diseño de interiores y que participó en la transformación de su casa y su estudio de grabación. También señaló que ella se encargó de organizar las finanzas familiares y reservar parte de los ingresos de sus conciertos, una medida que les ayudó a cubrir gastos durante la pandemia.

La historia de la pareja comenzó en el antro Bulldog, en la Ciudad de México. El cantante relató que se acercó a Karen mientras ella bailaba sola, aunque su primer intento por conquistarla no prosperó. Después de una pausa, retomaron el noviazgo y permanecieron juntos cinco años antes de casarse.

LA REVELACIÓN LLEGÓ DESPUÉS DE SEMANAS DE EXPOSICIÓN PÚBLICA

La noticia de la separación se conoció después de varios episodios que mantuvieron a Syntek en la conversación pública. El 15 de septiembre de 2026, el cantante protagonizó un altercado con asistentes durante una presentación gratuita en la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México.

Durante el espectáculo, interrumpió su repertorio para reclamar a personas que presuntamente arrojaron elotes y cervezas cerca de niños y adultos mayores. También discutió con parte del público que le pidió interpretar canciones de otros artistas y lanzó críticas contra el reguetón.

Días después, el músico reconoció que atravesó un “brote de ansiedad combinado con ira y hartazgo” durante aquella presentación. Según sus declaraciones, recibió atención médica y decidió acudir con un especialista.

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Posteriormente, una constancia médica difundida por el propio artista recomendó que evitara viajar en avión hasta diciembre. La situación llevó a posponer presentaciones de su Total Syntek Tour en Dublín, Reino Unido, España y Alemania, programadas para celebrar sus 35 años de carrera.

Mientras tanto, la separación de Karen Coronado abrió una nueva etapa en la vida personal del cantante, quien explicó durante la entrevista que busca despedirse de su relación desde el agradecimiento por los años que compartieron.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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