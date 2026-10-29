Calaveras 2026
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Estas son las calaveras / del año 2026 / unos mueren de a deveras / otros vivos como véis. El panteón no los perdona / aunque rueguen por su vida / hoy la muerte juguetona / los pescó tras la movida
¿Les platico? ¡Arre!
CLAUDIA SHEINBAUM:
Muy quitada de la pena
festejaba en el Palacio
no esperaba la condena,
fue su epílogo muy lacio.
Fue muy triste su jornada
no alcanzó a emprender el vuelo
hoy reposa en “La Chingada”
cortesía del abuelo.
AMLO:
Navegando entre los vivos
más que muerto, putrefacto
revivieron sus archivos
a la fosa va en el acto.
Pues lo hicieron reventar
sus trafiques y maldades
Bienestar fue Malestar
para todas las edades.
GUADALUPE TADDEI:
Su epitafio fue ganado
sin concurso de por medio
por su novio afortunado,
mueren ambos sin remedio.
Los conflictos de intereses
los abrazan en el pozo
les esperan muchos meses
para dos su calabozo.
HIJOS DE AMLO:
Son de herencia perniciosa
corruptelas a destajo
su tutela es poderosa
van que vuelan para abajo.
La calaca los desprecia
por huevones y abusivos
la justicia viene recia
de los muertos, no de vivos.
MORENA:
Paladín de los jodidos
de truhanes y esquineros
entre todos los partidos
¡Atención! sepultureros.
Tiene buenos elementos
otros malos e intermedios
unos con conocimientos
muchos mueren sin remedios.
PPT (Partido del Poquito Trabajo):
Del trabajo, bien poquito
son azote del panteón
Beto Anaya al infinito
arrastrado el muy cabrón.
Le tumbaron ocho horas
a jornada laboral
añadieron sus demoras
sin recato y sin moral.
PAN:
Liderazgos de oropel
arrastrando la cobija
aliancistas en tropel
ciudadanos de rendija.
Trastocaron su criterio
dilapidan militancia
les espera el cementerio
no son dignos de confianza.
PRI:
Ya no son oposición
malbaratan su historial
olvidaron su función
son un mero comercial.
La calaca los espera
ya les falta muy poquito
se quedaron sin bandera
de la mano del Alito.
PVEM:
Los González tienen tierras
propiedades cual nopal
de mentiras son sus guerras
su partido es tal por cual.
Intentaron amafiarse
con la muerte y sus secuaces
con dinero atragantarse
de eso sí son muy capaces.
MC:
Exprimieron sus bagazos
en contiendas votadoras
a trompadas y chingazos
les prendieron veladoras.
Muy ilustres peregrinos
acudieron al velorio
lamentaron sus destinos
van derecho al purgatorio.
ALLENDE, NL:
Municipio de polendas
gobernado por ilusos
les cayeron las ofrendas
a los Leal por sus abusos.
Un Cavazos salvador
se aparece en el velorio
de panistas matador
por demás obligatorio.
LUIS DONALDO COLOSIO RIOJAS:
Ni por uno ni por otro
Nuevo León o bien Sonora
es del macho muy buen potro
pero le llegó su hora.
Senador es su destino
más que andar de juguetón
no hay para él mejor camino
y si no, se va al panteón.
SOMOS o no SOMOS MÉXICO:
Una Emilia echando pestes
le caló que los critiquen
muy silvestres harto agrestes
dirigentes y sus huestes.
Desperdician gente buena
más la muerte va por ellos
ni primarias en cadena
ni de marcas ni de sellos.
SAMUEL GARCÍA:
Es su prioridad ser padre
y un marido de primera
que en su vida todo cuadre
y que Nuevo León lo quiera.
Tanto odio de la gente
y rencores incubados
no le gustan a la muerte
para éste y los Estados.
HÉCTOR GARCÍA:
Es alcalde de a deveras
la muerte le ve tamaños
un futuro sin fronteras
y que viva muchos años.
No hay poder que lo limite
en su afán de dar servicio
su seguridad transmite
buen humor y mejor juicio.
MAURICIO FARAH:
Que se olvide de homenajes
y se enfoque en lo que sabe
sampetrinos son muy majes
y esto es un asunto grave.
Es San Pedro Cinco Estrellas
le escuché decir un día
al infierno las botellas
y si no, el Diablo porfía.
EMPRESARIOS:
Escudados en su arenga
de negar su partidismo
hacen lo que más convenga
y lo vuelven terrorismo.
Se enriquecen de lo lindo
a la muerte no la engañan
su color se vuelve guindo
de verdad que se la bañan.
GUSTAVO M. DE LA GARZA O:
Al reloj le juega bromas
de sus años se divierte
suelta al vuelo sus palomas
apuntadas a la muerte.
Pero el buen sepulturero
no lo pierde de su mira
necesita un caballero
y en sus obras él se inspira.
RICARDO SALINAS PLIEGO:
Trump es su mejor modelo
y lo sigue con denuedo
sí que tienen paralelo
se parecen en el miedo.
Ambos violan la justicia
el enterrador lo sabe
les consume la avaricia
y este es un asunto grave.
DONALD TRUMP:
No se salva de la quema
al mortal podrá engañar
más la muerte cual Suprema
a morir lo va a enseñar.
En noviembre se celebran
los difuntos mexicanos
este mes los huesos quiebran
muchos gringos ciudadanos.
ELECCIONES EN BRASIL:
La muerte cotiza en Bolsa
sus acciones brasileñas
y no fue poquita cosa
resumiendo las reseñas:
Lula hizo burda trampa
hoy la muerte lo reclama
Real se hunde cual chinampa
baila samba vuelta drama.
MILWAUKEE GANA SERIE MUNDIAL:
Del panteón son los más pobres
les ganaron a los ricos
los sueldazos de los Dodgers
Cerveceros hizo añicos.
A los Rays también tronaron
cinco juegos bien jugados
en la tumba los dejaron
con todo y sus invitados.
Cajón Desastre:
Estas fueron las calacas
previo a un año electoral
tengan listas las estacas
pa´clavarlas en plural.
Hoy la muerte las celebra
con euforia sin igual
con tequila y con ginebra
va un ¡Salud! espiritual.
Mañana, cambio completo de programa sin faltar el Incomparable Iván y toda la Compañía más la Irreverente, Incuestionable e Insustituible de mi Gaby Kalifa Kaún de Garza.