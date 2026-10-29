Calaveras 2026

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Opinión
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    Calaveras 2026
    Calaveras 2026. Grupo Detona/Diseño Edwin Sánchez Landeros

Estas son las calaveras / del año 2026 / unos mueren de a deveras / otros vivos como véis. El panteón no los perdona / aunque rueguen por su vida / hoy la muerte juguetona / los pescó tras la movida

¿Les platico? ¡Arre!

CLAUDIA SHEINBAUM:

Muy quitada de la pena

festejaba en el Palacio

no esperaba la condena,

fue su epílogo muy lacio.

Fue muy triste su jornada

no alcanzó a emprender el vuelo

hoy reposa en “La Chingada”

cortesía del abuelo.

AMLO:

Navegando entre los vivos

más que muerto, putrefacto

revivieron sus archivos

a la fosa va en el acto.

Pues lo hicieron reventar

sus trafiques y maldades

Bienestar fue Malestar

para todas las edades.

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GUADALUPE TADDEI:

Su epitafio fue ganado

sin concurso de por medio

por su novio afortunado,

mueren ambos sin remedio.

Los conflictos de intereses

los abrazan en el pozo

les esperan muchos meses

para dos su calabozo.

HIJOS DE AMLO:

Son de herencia perniciosa

corruptelas a destajo

su tutela es poderosa

van que vuelan para abajo.

La calaca los desprecia

por huevones y abusivos

la justicia viene recia

de los muertos, no de vivos.

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MORENA:

Paladín de los jodidos

de truhanes y esquineros

entre todos los partidos

¡Atención! sepultureros.

Tiene buenos elementos

otros malos e intermedios

unos con conocimientos

muchos mueren sin remedios.

PPT (Partido del Poquito Trabajo):

Del trabajo, bien poquito

son azote del panteón

Beto Anaya al infinito

arrastrado el muy cabrón.

Le tumbaron ocho horas

a jornada laboral

añadieron sus demoras

sin recato y sin moral.

PAN:

Liderazgos de oropel

arrastrando la cobija

aliancistas en tropel

ciudadanos de rendija.

Trastocaron su criterio

dilapidan militancia

les espera el cementerio

no son dignos de confianza.

PRI:

Ya no son oposición

malbaratan su historial

olvidaron su función

son un mero comercial.

La calaca los espera

ya les falta muy poquito

se quedaron sin bandera

de la mano del Alito.

PVEM:

Los González tienen tierras

propiedades cual nopal

de mentiras son sus guerras

su partido es tal por cual.

Intentaron amafiarse

con la muerte y sus secuaces

con dinero atragantarse

de eso sí son muy capaces.

MC:

Exprimieron sus bagazos

en contiendas votadoras

a trompadas y chingazos

les prendieron veladoras.

Muy ilustres peregrinos

acudieron al velorio

lamentaron sus destinos

van derecho al purgatorio.

ALLENDE, NL:

Municipio de polendas

gobernado por ilusos

les cayeron las ofrendas

a los Leal por sus abusos.

Un Cavazos salvador

se aparece en el velorio

de panistas matador

por demás obligatorio.

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Calaveras 2026. Grupo Detona/Diseño Edwin Sánchez Landeros

LUIS DONALDO COLOSIO RIOJAS:

Ni por uno ni por otro

Nuevo León o bien Sonora

es del macho muy buen potro

pero le llegó su hora.

Senador es su destino

más que andar de juguetón

no hay para él mejor camino

y si no, se va al panteón.

SOMOS o no SOMOS MÉXICO:

Una Emilia echando pestes

le caló que los critiquen

muy silvestres harto agrestes

dirigentes y sus huestes.

Desperdician gente buena

más la muerte va por ellos

ni primarias en cadena

ni de marcas ni de sellos.

SAMUEL GARCÍA:

Es su prioridad ser padre

y un marido de primera

que en su vida todo cuadre

y que Nuevo León lo quiera.

Tanto odio de la gente

y rencores incubados

no le gustan a la muerte

para éste y los Estados.

HÉCTOR GARCÍA:

Es alcalde de a deveras

la muerte le ve tamaños

un futuro sin fronteras

y que viva muchos años.

No hay poder que lo limite

en su afán de dar servicio

su seguridad transmite

buen humor y mejor juicio.

MAURICIO FARAH:

Que se olvide de homenajes

y se enfoque en lo que sabe

sampetrinos son muy majes

y esto es un asunto grave.

Es San Pedro Cinco Estrellas

le escuché decir un día

al infierno las botellas

y si no, el Diablo porfía.

EMPRESARIOS:

Escudados en su arenga

de negar su partidismo

hacen lo que más convenga

y lo vuelven terrorismo.

Se enriquecen de lo lindo

a la muerte no la engañan

su color se vuelve guindo

de verdad que se la bañan.

GUSTAVO M. DE LA GARZA O:

Al reloj le juega bromas

de sus años se divierte

suelta al vuelo sus palomas

apuntadas a la muerte.

Pero el buen sepulturero

no lo pierde de su mira

necesita un caballero

y en sus obras él se inspira.

RICARDO SALINAS PLIEGO:

Trump es su mejor modelo

y lo sigue con denuedo

sí que tienen paralelo

se parecen en el miedo.

Ambos violan la justicia

el enterrador lo sabe

les consume la avaricia

y este es un asunto grave.

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Calaveras 2026. Grupo Detona/Diseño Edwin Sánchez Landeros

DONALD TRUMP:

No se salva de la quema

al mortal podrá engañar

más la muerte cual Suprema

a morir lo va a enseñar.

En noviembre se celebran

los difuntos mexicanos

este mes los huesos quiebran

muchos gringos ciudadanos.

ELECCIONES EN BRASIL:

La muerte cotiza en Bolsa

sus acciones brasileñas

y no fue poquita cosa

resumiendo las reseñas:

Lula hizo burda trampa

hoy la muerte lo reclama

Real se hunde cual chinampa

baila samba vuelta drama.

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Calaveras 2026. Grupo Detona/Diseño Edwin Sánchez Landeros

MILWAUKEE GANA SERIE MUNDIAL:

Del panteón son los más pobres

les ganaron a los ricos

los sueldazos de los Dodgers

Cerveceros hizo añicos.

A los Rays también tronaron

cinco juegos bien jugados

en la tumba los dejaron

con todo y sus invitados.

Cajón Desastre:

Estas fueron las calacas

previo a un año electoral

tengan listas las estacas

pa´clavarlas en plural.

Hoy la muerte las celebra

con euforia sin igual

con tequila y con ginebra

va un ¡Salud! espiritual.

Mañana, cambio completo de programa sin faltar el Incomparable Iván y toda la Compañía más la Irreverente, Incuestionable e Insustituible de mi Gaby Kalifa Kaún de Garza.

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Plácido Garza

Plácido Garza

Nominado a los Premios 2019 “Maria Moors Cabot” de la Universidad de Columbia de NY; “SIP, Sociedad Interamericana de Prensa” y “Nacional de Periodismo”. Es miembro de los Consejos de Administración de varias corporaciones. Exporta información a empresas y gobiernos de varios países. Escribe diariamente su columna “IRREVERENTE” para prensa y TV en más de 40 medios nacionales y extranjeros. Maestro en el ITESM, la U-ERRE y universidades extranjeras, de distinguidos comunicadores. Como montañista, ha conquistado las cumbres más altas de América.

El 29 de septiembre de 2022, Plácido Garza fue incluido en la Enciclopedia de la Literatura en México por su libro “Irreverente” con más de un millón de copias vendidas, donde se le destaca en la reseña como “disparador incansable de ideas, algunas provocadoras, otras, lapidarias”. Es reconocido por su tono fresco y mordaz de crítica política y social, así como una viva expresión de la lengua y la cultura mexicana, mezcla antagónica generada por la proximidad con Estados Unidos.

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