$!Calaveras 2026.

para todas las edades.

sus trafiques y maldades

a la fosa va en el acto.

más que muerto, putrefacto

Navegando entre los vivos

no alcanzó a emprender el vuelo

Fue muy triste su jornada

fue su epílogo muy lacio.

no esperaba la condena,

festejaba en el Palacio

Muy quitada de la pena

de los muertos, no de vivos.

por huevones y abusivos

La calaca los desprecia

van que vuelan para abajo.

su tutela es poderosa

Son de herencia perniciosa

para dos su calabozo.

les esperan muchos meses

los abrazan en el pozo

Los conflictos de intereses

por su novio afortunado,

sin concurso de por medio

Su epitafio fue ganado

se aparece en el velorio

a los Leal por sus abusos.

les cayeron las ofrendas

a trompadas y chingazos

de eso sí son muy capaces.

con la muerte y sus secuaces

su partido es tal por cual.

de mentiras son sus guerras

Los González tienen tierras

de la mano del Alito.

se quedaron sin bandera

ya les falta muy poquito

La calaca los espera

son un mero comercial.

Ya no son oposición

no son dignos de confianza.

les espera el cementerio

sin recato y sin moral.

arrastrado el muy cabrón.

son azote del panteón

PPT (Partido del Poquito Trabajo) :

muchos mueren sin remedios.

unos con conocimientos

otros malos e intermedios

entre todos los partidos

de truhanes y esquineros

Paladín de los jodidos

LUIS DONALDO COLOSIO RIOJAS:

Ni por uno ni por otro

Nuevo León o bien Sonora

es del macho muy buen potro

pero le llegó su hora.

Senador es su destino

más que andar de juguetón

no hay para él mejor camino

y si no, se va al panteón.

SOMOS o no SOMOS MÉXICO:

Una Emilia echando pestes

le caló que los critiquen

muy silvestres harto agrestes

dirigentes y sus huestes.

Desperdician gente buena

más la muerte va por ellos

ni primarias en cadena

ni de marcas ni de sellos.

SAMUEL GARCÍA:

Es su prioridad ser padre

y un marido de primera

que en su vida todo cuadre

y que Nuevo León lo quiera.

Tanto odio de la gente

y rencores incubados

no le gustan a la muerte

para éste y los Estados.

HÉCTOR GARCÍA:

Es alcalde de a deveras

la muerte le ve tamaños

un futuro sin fronteras

y que viva muchos años.

No hay poder que lo limite

en su afán de dar servicio

su seguridad transmite

buen humor y mejor juicio.

MAURICIO FARAH:

Que se olvide de homenajes

y se enfoque en lo que sabe

sampetrinos son muy majes

y esto es un asunto grave.

Es San Pedro Cinco Estrellas

le escuché decir un día

al infierno las botellas

y si no, el Diablo porfía.

EMPRESARIOS:

Escudados en su arenga

de negar su partidismo

hacen lo que más convenga

y lo vuelven terrorismo.

Se enriquecen de lo lindo

a la muerte no la engañan

su color se vuelve guindo

de verdad que se la bañan.

GUSTAVO M. DE LA GARZA O:

Al reloj le juega bromas

de sus años se divierte

suelta al vuelo sus palomas

apuntadas a la muerte.

Pero el buen sepulturero

no lo pierde de su mira

necesita un caballero

y en sus obras él se inspira.

RICARDO SALINAS PLIEGO:

Trump es su mejor modelo

y lo sigue con denuedo

sí que tienen paralelo

se parecen en el miedo.

Ambos violan la justicia

el enterrador lo sabe

les consume la avaricia

y este es un asunto grave.