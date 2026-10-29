Lobos UAdeC visita a Indios UACJ en su último juego de temporada regular

El encuentro representa un compromiso importante para la Jauría, que busca cerrar la fase regular con un resultado favorable y mantener sus aspiraciones de avanzar a los playoffs en la Conferencia Nacional, Grupo Norte. La transmisión estará disponible a través de la página de Facebook de la Dirección de Futbol Americano UAdeC.

Los Lobos de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) tendrán una última oportunidad para sumar en la temporada regular de la Liga Mayor de ONEFA 2026 cuando visiten a los Indios de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), este viernes 30 de octubre, en el Complejo Universitario de Ciudad Juárez.

Este resultado dio continuidad a la recuperación de los coahuilenses, quienes también derrotaron 42-13 a los Cimarrones de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) en su último compromiso como locales durante la temporada regular.

El equipo dirigido por Daniel Carrete llega a este partido después de conseguir su tercera victoria de la campaña, al imponerse 17-7 a los Frailes de la Universidad del Tepeyac el pasado fin de semana, en territorio rival. La defensiva universitaria tuvo un papel importante al limitar a sus adversarios a una sola anotación.

La victoria frente a Frailes permitió a los Lobos mejorar su registro a tres triunfos y tres derrotas, después de un arranque complicado con tres caídas consecutivas. El conjunto universitario encontró su primera respuesta ante los Indios de la UACJ, a quienes ahora enfrentará nuevamente en un duelo que pondrá a prueba su evolución durante la campaña.

El antecedente entre ambos equipos añade interés al partido de este viernes. Lobos ya sabe lo que es vencer a la escuadra de Ciudad Juárez, pero necesitará repetir una actuación consistente para terminar la fase regular con otra victoria.

Durante las últimas jornadas, la UAdeC ha mostrado avances tanto en su capacidad ofensiva como en el trabajo defensivo. Los 42 puntos anotados ante UABC y las 17 unidades conseguidas frente a Frailes reflejan dos actuaciones que le permitieron sumar en momentos importantes del calendario.

Ahora, el desafío será trasladar ese rendimiento al Complejo Universitario de Ciudad Juárez, donde los universitarios disputarán su último compromiso de temporada regular. El margen para corregir errores será limitado y cada posesión puede influir en el desenlace.

Para la Jauría, ganar no solo significaría concluir esta etapa con una marca positiva en sus últimos encuentros, sino también esperar el panorama definitivo de la clasificación. Sus posibilidades de postemporada dependerán de los resultados y de las condiciones de la tabla en su grupo.

El kickoff de este viernes marcará el cierre de la fase regular para los Lobos UAdeC, que buscarán despedirse con una victoria ante un rival al que ya superaron durante la temporada y mantener la expectativa de competir en los playoffs de la ONEFA.