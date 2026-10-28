Un siglo de brujas en el cine mexicano e internacional

Hoy llega a su fin la temporada número 13 de la exitosa serie “American Horror Story” por Disney Plus, que anticipa una decisiva confrontación entre las brujas sobrevivientes del ataque mortal con el maligno.

Destacando en la mencionada asamblea de brujas como “La Suprema” o líder de la misma se encuentra la primera actriz ganadora de dos premios Oscar, Jessica Lange. Su personaje es tan solo la más reciente encarnación de las brujas en paralelo al que también volvieron a interpretar otras dos ganadoras de la estatuilla dorada como lo son Sandra Bullock y Nicole Kidman, en su caso en las salas de cine el pasado mes de septiembre con la secuela de su éxito taquillero de 1998 “Hechizo de amor”, en una tradición que se remonta a la época del cine silente, en específico el mismo año en el que se estrenó el original clásico de terror “Nosferatu” (F.W. Murnau, 1922).

La película que inició la aparición de estas mujeres que practican la magia y la hechicería se filmó como “Nosferatu” en un país de Europa y lleva el título de “La brujería a través de los tiempos” (“Haxan”) cuyo director en su caso fue el danés Benjamin Chistensen y la cual, mezclando realidad con ficción, cuenta en una historia dividida por episodios la evolución de la brujería en el mundo, desde sus raíces paganas hasta su confusión con la histeria en Europa del Este, causando un escándalo en algunos países como Estados Unidos donde fue prohibida por lo que se consideraba en ese momento como representaciones gráficas de tortura y sexo.

Hacia finales de los años 30 es en nuestro país en donde uno de los cineastas más representativos de la Época de Oro como Chano Urueta, quien al incluir a la actriz Isabela Corona interpretando un personaje llamado Zev, una joven bruja o hechicera maya, en el clásico “La noche de los mayas” (1939), instaló a la actriz en un personaje recurrente en su filmografía, puesto que el mismo Urueta la volvió a llamar para dirigirla en otro clásico del género de 1962 como lo fue “El espejo de la bruja” y en 1980 es Arturo Ripstein quien la elige como protagonista de “La tía Alejandra”, donde la actriz comparte créditos con Diana Bracho y Manuel Ojeda.

El mismo año de 1939 Hollywood le da la bienvenida como un papel de reparto a la bruja verde que décadas más tarde es personaje protagónico del musical “Wicked” en el clásico “El mago de Oz”, de Víctor Fleming; dentro del género de la comedia aparece una rubia sexy como Veronica Lake como protagonista de “Me casé con una bruja”, del francés René Clair, en 1942; a finales de los años 50 Kim Novak es otra bruja sexy que cautiva a James Stewart en otra comedia como “Sortilegio de amor” (Richard Quine, 1958) y aterrizando en el streaming, de vuelta a Disney Plus, en su 30 aniversario podemos encontrar “Las Brujas de Salem” (Nicholas Hytner, 1996).

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