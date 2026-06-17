Se estrella motociclista por alcance y resulta lesionado en Ramos Arizpe
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El conductor de un automóvil redujo la velocidad debido a la presencia de bordos sobre la vialidad, situación que derivó en un choque
Un motociclista resultó lesionado la mañana de este miércoles tras verse involucrado en un accidente vial sobre el bulevar Vito Alessio Robles, en los carriles con dirección hacia el municipio de Ramos Arizpe.
De acuerdo con los involucrados, el percance ocurrió cuando el conductor de la motocicleta, identificado como Fidencio Guadalupe ¨N¨, de 43 años, se impactó por alcance contra un automóvil que circulaba por la misma vialidad. Presuntamente, el vehículo que iba adelante redujo la velocidad o se detuvo debido a la presencia de bordos sobre la carpeta asfáltica.
Tras el choque, el motociclista quedó lesionado sobre el pavimento, por lo que testigos solicitaron apoyo a través del sistema de emergencias.
Elementos de las autoridades acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y realizar las labores correspondientes con el fin de evitar otro incidente en la zona.
Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención al lesionado y llevaron a cabo una valoración médica para determinar si era necesario su traslado al Hospital General.