Se estrella motociclista por alcance y resulta lesionado en Ramos Arizpe

Un motociclista resultó lesionado la mañana de este miércoles tras verse involucrado en un accidente vial sobre el bulevar Vito Alessio Robles, en los carriles con dirección hacia el municipio de Ramos Arizpe.

De acuerdo con los involucrados, el percance ocurrió cuando el conductor de la motocicleta, identificado como Fidencio Guadalupe ¨N¨, de 43 años, se impactó por alcance contra un automóvil que circulaba por la misma vialidad. Presuntamente, el vehículo que iba adelante redujo la velocidad o se detuvo debido a la presencia de bordos sobre la carpeta asfáltica.