Se estrella motociclista por alcance y resulta lesionado en Ramos Arizpe

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Saltillo
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    Se estrella motociclista por alcance y resulta lesionado en Ramos Arizpe
    Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar del accidente para brindar atención médica al conductor de la motocicleta, quien quedó tendido sobre el pavimento tras el impacto. ULISES MARTÍNEZ

El conductor de un automóvil redujo la velocidad debido a la presencia de bordos sobre la vialidad, situación que derivó en un choque

Un motociclista resultó lesionado la mañana de este miércoles tras verse involucrado en un accidente vial sobre el bulevar Vito Alessio Robles, en los carriles con dirección hacia el municipio de Ramos Arizpe.

De acuerdo con los involucrados, el percance ocurrió cuando el conductor de la motocicleta, identificado como Fidencio Guadalupe ¨N¨, de 43 años, se impactó por alcance contra un automóvil que circulaba por la misma vialidad. Presuntamente, el vehículo que iba adelante redujo la velocidad o se detuvo debido a la presencia de bordos sobre la carpeta asfáltica.

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$!Autoridades tomaron conocimiento de los hechos y realizaron labores de seguridad vial en el sitio para evitar que se registrara un nuevo accidente mientras se atendía al lesionado.
Autoridades tomaron conocimiento de los hechos y realizaron labores de seguridad vial en el sitio para evitar que se registrara un nuevo accidente mientras se atendía al lesionado. ULISES MARTÍNEZ

Tras el choque, el motociclista quedó lesionado sobre el pavimento, por lo que testigos solicitaron apoyo a través del sistema de emergencias.

Elementos de las autoridades acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y realizar las labores correspondientes con el fin de evitar otro incidente en la zona.

$!El percance ocurrió presuntamente cuando un automóvil redujo la velocidad debido a la presencia de bordos en la vialidad, situación que terminó provocando el impacto por alcance.
El percance ocurrió presuntamente cuando un automóvil redujo la velocidad debido a la presencia de bordos en la vialidad, situación que terminó provocando el impacto por alcance. ULISES MARTÍNEZ

Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención al lesionado y llevaron a cabo una valoración médica para determinar si era necesario su traslado al Hospital General.

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