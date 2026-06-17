Saltillo: caballo invade carriles de circulación y moviliza a conductores
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
La rápida intervención de un ciudadano permitió controlar al caballo y retirarlo de la circulación antes de que se registrara algún accidente
Un caballo que se encontraba suelto sobre el bulevar Prolongación Nazario Ortiz Garza generó riesgo para automovilistas y peatones durante la mañana de este martes, luego de que escapara del lugar donde era alimentado junto con otros equinos, en Saltillo.
La presencia del animal en una de las vialidades con mayor circulación llamó la atención de conductores que transitaban por el sector, ya que podía provocar un accidente al cruzar entre los carriles.
Ante la situación, un ciudadano detuvo la marcha de su camioneta y descendió para intentar controlar al caballo. Tras varios minutos, logró arrearlo y retirarlo de la vía pública.
El hombre mantuvo al animal bajo control hasta localizar a su propietario, quien acudió al sitio tras ser informado de lo ocurrido.
Finalmente, el dueño del caballo lo trasladó nuevamente a su corral, mientras que la circulación en el bulevar continuó sin incidentes. No se reportaron personas lesionadas ni daños materiales derivados de la presencia del equino en la vialidad.