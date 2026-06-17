Saltillo: caballo invade carriles de circulación y moviliza a conductores

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    Saltillo: caballo invade carriles de circulación y moviliza a conductores
    Pese al peligro que representó la presencia del equino en la vialidad, no se reportaron personas lesionadas ni daños materiales durante el incidente. ULISES MARTÍNEZ

La rápida intervención de un ciudadano permitió controlar al caballo y retirarlo de la circulación antes de que se registrara algún accidente

Un caballo que se encontraba suelto sobre el bulevar Prolongación Nazario Ortiz Garza generó riesgo para automovilistas y peatones durante la mañana de este martes, luego de que escapara del lugar donde era alimentado junto con otros equinos, en Saltillo.

La presencia del animal en una de las vialidades con mayor circulación llamó la atención de conductores que transitaban por el sector, ya que podía provocar un accidente al cruzar entre los carriles.

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$!El animal escapó del lugar donde era alimentado junto con otros caballos y terminó deambulando sobre una de las vialidades más transitadas de la ciudad.
El animal escapó del lugar donde era alimentado junto con otros caballos y terminó deambulando sobre una de las vialidades más transitadas de la ciudad. ULISES MARTÍNEZ

Ante la situación, un ciudadano detuvo la marcha de su camioneta y descendió para intentar controlar al caballo. Tras varios minutos, logró arrearlo y retirarlo de la vía pública.

El hombre mantuvo al animal bajo control hasta localizar a su propietario, quien acudió al sitio tras ser informado de lo ocurrido.

$!Un ciudadano intervino para controlar al equino y retirarlo de los carriles de circulación, evitando que la situación derivara en un percance vial de mayores consecuencias.
Un ciudadano intervino para controlar al equino y retirarlo de los carriles de circulación, evitando que la situación derivara en un percance vial de mayores consecuencias. ULISES MARTÍNEZ

Finalmente, el dueño del caballo lo trasladó nuevamente a su corral, mientras que la circulación en el bulevar continuó sin incidentes. No se reportaron personas lesionadas ni daños materiales derivados de la presencia del equino en la vialidad.

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