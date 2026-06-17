Saltillo: caballo invade carriles de circulación y moviliza a conductores

Un caballo que se encontraba suelto sobre el bulevar Prolongación Nazario Ortiz Garza generó riesgo para automovilistas y peatones durante la mañana de este martes, luego de que escapara del lugar donde era alimentado junto con otros equinos, en Saltillo.

La presencia del animal en una de las vialidades con mayor circulación llamó la atención de conductores que transitaban por el sector, ya que podía provocar un accidente al cruzar entre los carriles.