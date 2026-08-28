Se incendia camioneta estacionada afuera de vivienda en Ramos Arizpe; desconocen qué provocó el fuego

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Saltillo
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    Se incendia camioneta estacionada afuera de vivienda en Ramos Arizpe; desconocen qué provocó el fuego
    Elementos del Cuerpo de Bomberos sofocaron las llamas que afectaron principalmente el área del motor de la Ford Explorer. CORTESÍA

La esposa del propietario aseguró que la Ford Explorer permanecía estacionada desde un día antes y no había presentado fallas recientes

Una camioneta Ford Explorer se incendió durante la mañana de este viernes mientras permanecía estacionada afuera de un domicilio de la calle Albarda, en la colonia Cactus, en Ramos Arizpe.

El propietario de la unidad, Gerardo Puente Rodríguez, de 32 años, solicitó apoyo a través del Sistema de Emergencias 911 al percatarse del incendio.

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Elementos del Cuerpo de Bomberos se trasladaron hasta el domicilio y realizaron maniobras para sofocar las llamas, que afectaron principalmente la parte frontal de la camioneta y el área del motor.

De acuerdo con la esposa del propietario, la Ford Explorer se encontraba estacionada desde el día anterior y, hasta entonces, no había presentado fallas recientes que les hicieran prever algún problema.

$!De acuerdo con la esposa del propietario, la unidad no había presentado fallas recientes antes de que se registrara el fuego.
De acuerdo con la esposa del propietario, la unidad no había presentado fallas recientes antes de que se registrara el fuego. ULISES MARTÍNEZ

La mujer señaló que desconocía cómo comenzó el fuego, por lo que las causas del incendio quedaron pendientes de ser determinadas por las autoridades correspondientes.

Aunque las llamas provocaron daños en el compartimiento del motor y otras partes del frente de la unidad, no se reportaron personas lesionadas durante el incidente.

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