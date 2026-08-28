‘Mi responsabilidad está en el Senado’: Cecilia Guadiana ante iniciativa que podría impedirle contender por la gubernatura de Coahuila

La iniciativa fue presentada el jueves y busca modificar los requisitos establecidos para quienes pretendan ocupar estos cargos de elección popular, de manera que cuenten exclusivamente con la nacionalidad mexicana.

Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió al Congreso de la Unión una iniciativa que plantea restringir el acceso a cargos como la Presidencia de México y las gubernaturas para personas con doble nacionalidad, la senadora Cecilia Guadiana Mandujano fijó postura ante las implicaciones que la propuesta podría tener para una eventual candidatura suya en Coahuila .

Entre los antecedentes señalados en torno a la propuesta se encuentra el caso del exgobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca, quien cuenta con nacionalidad mexicana y estadounidense.

Aunque Morena todavía no ha definido quién contenderá por la gubernatura de Coahuila en 2029, entre actores y posturas políticas locales se ha mencionado a Guadiana Mandujano, hija del fallecido exsenador Armando Guadiana Tijerina, como uno de los perfiles que podrían buscar la candidatura del partido.

De aprobarse la propuesta en los términos planteados, la doble nacionalidad de la senadora podría representar un impedimento para una eventual candidatura a la gubernatura, en caso de que mantuviera también la ciudadanía estadounidense.

“POR ENCIMA DE CUALQUIER INTERÉS PERSONAL”

Al pronunciarse sobre la iniciativa, Guadiana Mandujano confirmó que cuenta con doble nacionalidad y explicó que esta condición derivó de una decisión tomada por sus padres.

La legisladora evitó adelantar una decisión sobre una eventual candidatura y señaló que actualmente sus responsabilidades se encuentran en el Senado, desde donde aseguró trabajar de la mano del gobierno de Claudia Sheinbaum.

“Hoy mis responsabilidades están en el Senado, de la mano del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum. Tengo doble nacionalidad por la decisión de mis padres en su momento. Sin embargo, por encima de cualquier interés personal siempre estará México y su soberanía”, dijo.