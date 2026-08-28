‘Mi responsabilidad está en el Senado’: Cecilia Guadiana ante iniciativa que podría impedirle contender por la gubernatura de Coahuila

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    ‘Mi responsabilidad está en el Senado’: Cecilia Guadiana ante iniciativa que podría impedirle contender por la gubernatura de Coahuila
    Cecilia Guadiana confirmó que cuenta con doble nacionalidad al pronunciarse sobre la iniciativa que modificaría los requisitos para aspirar a una gubernatura. CORTESÍA

La legisladora confirmó que tiene doble nacionalidad y sostuvo que, por encima de cualquier interés personal, estarán “México y su soberanía”

Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió al Congreso de la Unión una iniciativa que plantea restringir el acceso a cargos como la Presidencia de México y las gubernaturas para personas con doble nacionalidad, la senadora Cecilia Guadiana Mandujano fijó postura ante las implicaciones que la propuesta podría tener para una eventual candidatura suya en Coahuila.

La iniciativa fue presentada el jueves y busca modificar los requisitos establecidos para quienes pretendan ocupar estos cargos de elección popular, de manera que cuenten exclusivamente con la nacionalidad mexicana.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/destaca-marimar-trevino-avances-en-derechos-y-oportunidades-para-jovenes-de-coahuila-OA23108457

Entre los antecedentes señalados en torno a la propuesta se encuentra el caso del exgobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca, quien cuenta con nacionalidad mexicana y estadounidense.

Aunque Morena todavía no ha definido quién contenderá por la gubernatura de Coahuila en 2029, entre actores y posturas políticas locales se ha mencionado a Guadiana Mandujano, hija del fallecido exsenador Armando Guadiana Tijerina, como uno de los perfiles que podrían buscar la candidatura del partido.

De aprobarse la propuesta en los términos planteados, la doble nacionalidad de la senadora podría representar un impedimento para una eventual candidatura a la gubernatura, en caso de que mantuviera también la ciudadanía estadounidense.

“POR ENCIMA DE CUALQUIER INTERÉS PERSONAL”

Al pronunciarse sobre la iniciativa, Guadiana Mandujano confirmó que cuenta con doble nacionalidad y explicó que esta condición derivó de una decisión tomada por sus padres.

La legisladora evitó adelantar una decisión sobre una eventual candidatura y señaló que actualmente sus responsabilidades se encuentran en el Senado, desde donde aseguró trabajar de la mano del gobierno de Claudia Sheinbaum.

“Hoy mis responsabilidades están en el Senado, de la mano del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum. Tengo doble nacionalidad por la decisión de mis padres en su momento. Sin embargo, por encima de cualquier interés personal siempre estará México y su soberanía”, dijo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


4T
Senadores
Gobierno

Localizaciones


Saltillo

Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Rocha Moya: Error de ubicación

Rocha Moya: Error de ubicación
true

Respalda Attolini rechazo a la doble nacionalidad para candidatos a Presidente y gobernadores
true

POLITICÓN: Fichaje de Kalionchiz, ¿decisión de Alito o acuerdo con el PRI Coahuila?
La Luna adquirió tonalidades rojizas durante el eclipse observado desde Saltillo.

Luna de Sangre deslumbra a Saltillo; así se vivió el eclipse lunar en la capital de Coahuila
Autoridades tomaron conocimiento de lo sucedido.

Mujeres pierden la vida en la colonia Saltillo 2000
En 2025, la convocatoria de Steelers en Saltillo reunió a 446 aficionados.

Steelers Fans en Saltillo: ¿Cuándo y dónde será la foto mundial 2026?
Mark Zuckerberg quiere asegurarse de que sus competidores compartan sus restricciones

Mark Zuckerberg quiere asegurarse de que sus competidores compartan sus restricciones
El rey Harald V de Noruega falleció este viernes 28 de agosto a los 89 años, después de que su estado de salud se complicara durante su hospitalización

Fallece el rey Harald V de Noruega a los 89 años por una infección bacteriana en la sangre