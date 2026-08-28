Conoce al adolescente que se postuló para gobernador de Vermont y está listo para causar ‘impacto’

STOWE, VERMONT- Dean Roy todavía no puede votar, ni de cerca. Legalmente no puede tomar alcohol y solo por su apariencia, corre el riesgo de que lo saquen de un cine donde se proyectan películas para adultos. No puede conducir un auto si no va acompañado de un adulto. Sin embargo, se está postulando a los 15 años para gobernador en su estado natal, Vermont. “El objetivo aquí es causar el impacto suficiente para que los líderes tengan que empezar a prestar atención a la voz de los jóvenes”, dijo Dean, que está justo en la frontera de la generación Z y la aún incipiente generación Alfa.

Los políticos de mayor edad de la Generación Z han estado causando revuelo en esta temporada política; están desafiando la gerontocracia y afianzándose en las legislaturas estatales e incluso en el Congreso. Sin embargo, la próxima ola no se queda atrás, que ha crecido en medio de la polarización política, el extremismo, el estancamiento del Congreso y el debilitamiento de la confianza pública en las instituciones. “Los jóvenes vemos que no nos alcanza para una vivienda, no podemos formar una familia, en el trabajo nos tratan como basura y el cambio climático está destruyendo nuestro hogar”, expresó Aiden Otterman de 17 años, quien ganó este mes las primarias demócratas como representante estatal en el distrito rural del noreste de Vermont. “No hay esperanza”.

La política adolescente puede estar en formación, pero los jóvenes de la generación Z y la vanguardista generación Alfa tienen una visión del mundo bien definida después de haber asimilado la política como entretenimiento, los líderes políticos formaron parte de su dieta de redes sociales con estanduperos, rutinas de “arréglate conmigo” y videos sobre el cuidado de la piel. Muchos de ellos creen que se han ignorado los temas que más afectan su futuro, como la privacidad en línea y, al menos para Dean, los autos japoneses miniatura de bajo costo que consumen poco combustible y según él, son perfectos “para los que viven en terreno llano y no conducen tanto”. Dean, un estudiante que está por entrar al segundo año de preparatoria, evitó competir en las primarias republicanas y demócratas de este mes al registrar un nuevo partido, bajo el cual su nombre aparecerá en la boleta electoral en noviembre: el Partido de la Libertad y la Unidad. Este verano obtuvo el tres por ciento en una encuesta de la Universidad de New Hampshire, lo cual, dadas las circunstancias, es bastante bueno.

Admite que muchos de los 645 mil residentes de Vermont no toman en serio su candidatura. El gobernador Phil Scott, un republicano moderado con uno de los índices de aprobación más altos del país, es el claro favorito para la reelección. Pero Dean aporta su propio toque de credibilidad a la contienda electoral.

“Tengo buenas calificaciones, me gusta la Fórmula Uno, salgo con mis amigos todo el tiempo”, dijo. Vive en Stowe con sus padres y hermano mayor, un pueblo de esquí de unos 5 mil habitantes ubicado al pie del pico más alto del estado, el Monte Mansfield. Corre, practica esquí de fondo y trabaja medio tiempo en la pizzería de sus padres en la cercana Waterbury. En octavo grado, después de pasar siete semanas en el capitolio estatal de Montpelier ayudando a los legisladores, uno de los maestros de Dean bromeó diciendo que sería su jefe de campaña cuando se postulara para un cargo. Dean se lo tomó al pie de la letra, investigó y descubrió que en Vermont no había un requisito de edad para ser gobernador. Sus padres consideraron que el esfuerzo por aparecer en la boleta electoral era un proyecto productivo para el verano. Primero, tuvo que conseguir 500 firmas de votantes elegibles de Vermont. La mamá de Dean, Chessie, lo llevaba a la oficina de correos del pueblo para que hablara con los votantes sobre por qué se postulaba.

“Cuando se le ocurre una idea, la lleva a cabo”, dijo Chessie Roy. Ella y su esposo son demócratas, comentó, pero han alentado a su hijo a mantenerse moderado, a escuchar a ambas partes y a evitar decir algo que pueda generar polémica. En Instagram y TikTok, Dean publica videos de sí mismo frente a una bandera estadounidense que cuelga en su recámara para sus casi 6000 seguidores. ¿El límite de velocidad del estado? Demasiado bajo. ¿La escasez de vivienda en Vermont? Él lo atribuye al exceso de trámites para obtener las licencias. ¿El cambio climático? Construir más plantas nucleares. Sus padres revisan los discursos y le sugieren que suavice el tono de vez en cuando.