Santos vs Tigres: ¿romperán los Guerreros su pesadilla en casa?

Santos Laguna necesita una reacción inmediata. Este sábado 29 de agosto recibirá a Tigres en el Estadio Corona de Torreón, Coahuila, por la Jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga MX. El encuentro comenzará a las 9:10 de la noche, con los Guerreros obligados a frenar su caída. El equipo de Renato Paiva llega sin puntos tras cinco derrotas y ocupa el lugar 17. Tigres tampoco puede presumir tranquilidad: es decimoquinto con cuatro unidades, aunque acaba de encontrar su primer triunfo y busca encadenar resultados que lo acerquen a la pelea por la clasificación.

¿CÓMO LLEGA SANTOS AL PARTIDO? La derrota 3-2 ante Puebla profundizó los problemas laguneros. Santos acumula cuatro goles a favor y 11 en contra, un balance que exhibe dificultades para convertir sus llegadas y sostener los partidos. En casa necesita recuperar seguridad defensiva y evitar que la ansiedad condicione sus decisiones. Santos tampoco contará con Lucas Di Yorio, quien sufrió una lesión en la tibia durante la Leagues Cup y fue sometido a cirugía. Su recuperación fue estimada en al menos tres meses. La baja reduce las opciones de Paiva en un ataque que necesita mayor eficacia ante la portería rival. TIGRES BUSCA CONFIRMAR SU REACCIÓN Víctor Manuel Vucetich debutó con victoria de 2-0 sobre Atlante, con goles de Rodrigo Aguirre y Juan Brunetta. Nahuel Guzmán también fue decisivo al detener un penal cuando el marcador seguía empatado. El resultado dio alivio, pero la visita a La Laguna exigirá confirmar la mejoría.

El club nombró a Vucetich vicepresidente deportivo y entrenador interino. En la preparación para este duelo, el técnico ensayó los ingresos de Joaquim y Francisco Reyes al 11 inicial, según Mediotiempo. Son variantes de trabajo, por lo que todavía no equivalen a una alineación confirmada. El mismo reporte mantiene a Juan Pablo Vigón en duda por molestias en un pie. César Araújo, Marcelo Flores, Jesús Angulo, Ozziel Herrera, Marco Farfán y Osvaldo Rodríguez figuran entre las bajas, una lista que limita las alternativas del conjunto universitario. ANTECEDENTES Y TRANSMISIÓN DEL SANTOS VS TIGRES Los felinos han ganado los cinco enfrentamientos más recientes ante Santos Laguna. En el Clausura 2026 se impusieron 5-1 y, en su anterior visita liguera al Corona, vencieron 1-0. Ese dominio añade dificultad a la misión de unos Guerreros que necesitan reencontrarse con su afición.

El partido podrá verse en México por Canal 5, TUDN, ESPN y ViX. Para Santos, sumar significaría detener la racha; para Tigres, ganar sería otro paso para dejar atrás su mal arranque.