Se le quema los frijoles y casi prende la casa tras quedarse dormido, en Ramos Arizpe

Un joven provocó la movilización de los cuerpos de emergencia luego de que se generara humo en una vivienda ubicada en la Zona Centro del municipio de Ramos Arizpe, tras dejar una olla con frijoles al fuego mientras dormía.

El reporte de un presunto incendio en casa habitación se recibió en el cruce de las calles Gómez Farías y Zaragoza, lo que derivó en la rápida movilización de elementos del Cuerpo de Bomberos y autoridades municipales.

