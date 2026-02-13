Se le quema los frijoles y casi prende la casa tras quedarse dormido, en Ramos Arizpe

Saltillo
/ 13 febrero 2026
    Paramédicos valoraron al joven que se encontraba dormido al momento en que la olla con frijoles comenzó a generar humo dentro de la casa. Cortesía

Bomberos realizaron una entrada forzada y ventilaron la vivienda para descartar daños estructurales y riesgos adicionales

Un joven provocó la movilización de los cuerpos de emergencia luego de que se generara humo en una vivienda ubicada en la Zona Centro del municipio de Ramos Arizpe, tras dejar una olla con frijoles al fuego mientras dormía.

El reporte de un presunto incendio en casa habitación se recibió en el cruce de las calles Gómez Farías y Zaragoza, lo que derivó en la rápida movilización de elementos del Cuerpo de Bomberos y autoridades municipales.

Los rescatistas realizaron una entrada forzada para descartar que el siniestro se hubiera propagado a otras áreas del inmueble. Cortesía

Al arribar al lugar, los rescatistas detectaron la presencia de humo en el interior del domicilio, por lo que realizaron una entrada forzada para descartar que se tratara de un incendio de mayores dimensiones.

Tras controlar la situación, los bomberos ventilaron el domicilio para eliminar el humo acumulado y evitar riesgos para los habitantes del sector. Cortesía

Dentro de la vivienda localizaron a un hombre que se encontraba dormido. Paramédicos lo valoraron en el sitio y confirmaron que el humo fue provocado por una olla con frijoles que se quemó al permanecer demasiado tiempo sobre la estufa.

Una vez controlada la situación, los elementos de emergencia procedieron a ventilar el inmueble para disipar el humo acumulado y prevenir riesgos adicionales. No se reportaron personas lesionadas.

