Se le quema los frijoles y casi prende la casa tras quedarse dormido, en Ramos Arizpe
Bomberos realizaron una entrada forzada y ventilaron la vivienda para descartar daños estructurales y riesgos adicionales
Un joven provocó la movilización de los cuerpos de emergencia luego de que se generara humo en una vivienda ubicada en la Zona Centro del municipio de Ramos Arizpe, tras dejar una olla con frijoles al fuego mientras dormía.
El reporte de un presunto incendio en casa habitación se recibió en el cruce de las calles Gómez Farías y Zaragoza, lo que derivó en la rápida movilización de elementos del Cuerpo de Bomberos y autoridades municipales.
Al arribar al lugar, los rescatistas detectaron la presencia de humo en el interior del domicilio, por lo que realizaron una entrada forzada para descartar que se tratara de un incendio de mayores dimensiones.
Dentro de la vivienda localizaron a un hombre que se encontraba dormido. Paramédicos lo valoraron en el sitio y confirmaron que el humo fue provocado por una olla con frijoles que se quemó al permanecer demasiado tiempo sobre la estufa.
Una vez controlada la situación, los elementos de emergencia procedieron a ventilar el inmueble para disipar el humo acumulado y prevenir riesgos adicionales. No se reportaron personas lesionadas.