Vecinos de Saltillo piden ayuda para operar a adulto mayor en abandono

En la colonia Bonanza, en Saltillo, vecinos de la calle Antimonio se organizaron para apoyar a don Mario Preciado López, un hombre de 60 años que hoy se encuentra postrado en cama y sin familiares que se hagan cargo de su cuidado, por lo que solicitan el respaldo de la ciudadanía para costear su tratamiento y una cirugía que le permita volver a moverse.

Norma, una de las vecinas que ha acompañado su situación durante los últimos meses, explicó que el estado de salud de don Mario se ha agravado al grado de que ya no puede caminar, levantarse por sí mismo ni realizar sus necesidades básicas, lo que lo mantiene en una condición de alta vulnerabilidad. “Ahorita ya está postrado en una cama y ya se nos está llenando de llagas”, comentó.

Don Mario tiene más de 20 años viviendo en la colonia Bonanza, donde es conocido por quienes habitan la cuadra. Vecinos señalan que siempre fue una persona tranquila, reservada y dispuesta a ayudar cuando alguien lo necesitaba. “Es un vecino muy bueno, saludaba a todos, si ocupabas algo, él estaba ahí”, recordó Norma.

Quienes hoy lo apoyan aseguran que durante años fue parte activa de la vida comunitaria, entre su casa, su trabajo y las actividades cotidianas del barrio. “Si ocupábamos bajar algo pesado de la camioneta, él iba y ayudaba. Siempre fue una persona respetuosa y sin problemas con nadie”, añadió Norma.

El vecino, quien trabajó durante años en la Volkswagen, vive solo y sin apoyo de su familia. De acuerdo con Norma, ningún pariente accedió a firmar la autorización necesaria para una cirugía, lo que impidió que pudiera ser intervenido previamente.

Ante la falta de respaldo familiar, habitantes de la cuadra se han organizado para atenderlo, proporcionarle alimentos y adquirir medicamentos que necesita a diario para soportar el dolor. Sin embargo, el costo de estos insumos representa una carga constante. “Nos gastamos alrededor de 450 pesos diarios en medicamento, porque se tiene que inyectar todos los días; si no, el dolor es insoportable”, detalló Norma.

Además del tratamiento diario, don Mario requiere una cirugía de rodilla para recuperar movilidad. La intervención fue cotizada en aproximadamente 60 mil pesos, monto que los vecinos no han logrado reunir por completo. “Ya no alcanzamos solos, por eso acudimos a pedir ayuda”, dijo la vecina.

La situación se ha complicado con el paso del tiempo. Debido a su condición, el hombre ha sufrido caídas durante la madrugada y ha desarrollado llagas por la inmovilidad. “En las mañanas lo encontramos tirado en el piso, a veces desde la madrugada. Nos da mucha tristeza verlo así”, relató.

Los vecinos también han buscado apoyo institucional en diferentes instituciones gubernamentales para solicitar ayuda médica, una silla de ruedas y opciones para canalizarlo a algún programa de salud, pero siguen en espera.

Además de la colecta económica para la cirugía, los vecinos solicitan apoyo en especie, como suplementos alimenticios o insumos básicos para su cuidado diario. “Hay días en que no quiere comer y le damos Ensure porque también tiene anemia y se nos está deteriorando”, explicó.

Para quienes deseen apoyar, se habilitó una cuenta bancaria a nombre del propio don Mario:

-Cuenta HSBC.

-Nombre: Mario Alberto Preciado López.

-Número: 4213 1660 3916 0167.

Norma invitó a la ciudadanía a solidarizarse y, en caso de tener dudas, acercarse a conocer la situación directamente. “Si alguien quiere venir a verlo, que vea que está solo y que necesita ayuda. Es muy triste ver a una persona que antes era activa y ahora está postrada”, expresó.

La vecina también hizo un llamado a las autoridades para que atiendan este tipo de casos. “Esperamos que también las autoridades volteen a ver a nuestros adultos mayores, porque no pueden estar solos en estas condiciones”, concluyó.