Saraperos inicia colocación de césped sintético en el Madero y anuncia refuerzo de poder

Los Saraperos de Saltillo dieron a conocer este viernes el arranque oficial de la colocación de césped sintético en el Parque Francisco I. Madero, un proyecto que busca modernizar la casa del equipo de cara a la campaña 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol.

De acuerdo con la información difundida por el club, los trabajos ya comenzaron y forman parte de un plan integral para mejorar las condiciones del terreno de juego, optimizar el mantenimiento y ofrecer una superficie más uniforme y resistente ante el uso continuo y las condiciones climáticas.

La instalación del nuevo pasto sintético representa uno de los cambios más relevantes en la historia reciente del inmueble.

TE PUEDE INTERESAR: Checo Pérez cierra tercer día de test en Bahréin; Antonelli impone el mejor tiempo de la semana

El objetivo es que el renovado campo esté listo antes del arranque de la temporada, brindando mejores condiciones tanto para los peloteros como para la afición que asiste al estadio Madero.

Con esta transformación, la directiva busca mantener al parque a la altura de las exigencias actuales de la LMB y fortalecer la experiencia en cada juego.