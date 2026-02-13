Saraperos inicia colocación de césped sintético en el Madero y anuncia refuerzo de poder

+ Seguir en Seguir en Google
Saraperos
/ 13 febrero 2026
    Saraperos inicia colocación de césped sintético en el Madero y anuncia refuerzo de poder
    Los Saraperos de Saltillo iniciaron la colocación de césped sintético en el Parque Francisco I. Madero y confirmaron la llegada de Chris Carter como refuerzo para 2026. FOTO: SARAPEROS DE SALTILLO

El Parque Francisco I. Madero entra en una nueva etapa con la instalación de superficie sintética rumbo a la temporada 2026 de la LMB; además, confirman la llegada del cañonero Chris Carter

Los Saraperos de Saltillo dieron a conocer este viernes el arranque oficial de la colocación de césped sintético en el Parque Francisco I. Madero, un proyecto que busca modernizar la casa del equipo de cara a la campaña 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol.

De acuerdo con la información difundida por el club, los trabajos ya comenzaron y forman parte de un plan integral para mejorar las condiciones del terreno de juego, optimizar el mantenimiento y ofrecer una superficie más uniforme y resistente ante el uso continuo y las condiciones climáticas.

La instalación del nuevo pasto sintético representa uno de los cambios más relevantes en la historia reciente del inmueble.

TE PUEDE INTERESAR: Checo Pérez cierra tercer día de test en Bahréin; Antonelli impone el mejor tiempo de la semana

El objetivo es que el renovado campo esté listo antes del arranque de la temporada, brindando mejores condiciones tanto para los peloteros como para la afición que asiste al estadio Madero.

Con esta transformación, la directiva busca mantener al parque a la altura de las exigencias actuales de la LMB y fortalecer la experiencia en cada juego.

$!El Parque Francisco I. Madero comenzó la instalación de césped sintético como parte del proceso de modernización impulsado por Saraperos de Saltillo rumbo a la temporada 2026 de la LMB.
El Parque Francisco I. Madero comenzó la instalación de césped sintético como parte del proceso de modernización impulsado por Saraperos de Saltillo rumbo a la temporada 2026 de la LMB. FOTO: SARAPEROS DE SALTILLO

Chris Carter, poder probado para la ofensiva

Además de la actualización en su estadio, el club anunció la llegada del infielder y bateador designado Chris Carter como refuerzo para la próxima campaña.

El cañonero, con experiencia en Grandes Ligas entre 2010 y 2017 con Atléticos de Oakland, Astros de Houston, Cerveceros de Milwaukee y Yankees de Nueva York, fue líder de jonrones en la Liga Nacional en 2016 al conectar 41 cuadrangulares con Milwaukee.

En la LMB ha dejado números contundentes: suma 127 jonrones y 348 carreras producidas, tras su paso por Acereros de Monclova, con quienes fue campeón en 2019, Pericos de Puebla y Piratas de Campeche. Su incorporación apunta a darle mayor profundidad y poder al line up del sarape.

Con la combinación de infraestructura renovada y un refuerzo de impacto, los Saraperos de Saltillo comienzan a perfilar un proyecto ambicioso para la temporada 2026, apostando tanto por la modernización del estadio como por fortalecer su ofensiva.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Fichajes

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


Saraperos de Saltillo
LMB

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
AMLO: Adulado

AMLO: Adulado
true

Fosas clandestinas: Concordia, microcosmos del horror
La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que México cuenta con reservas de litio, aunque no produce el mineral por los elevados costos de extracción en arcillas.

Sheinbaum aclara que sí hay Litio en México, pero cuesta mucho extraerlo
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la agresión armada ocurrida en Zacatecas no fue un ataque directo contra la Familia Aguilar, sino un hecho derivado de un operativo en la zona.

‘No fue ataque directo’... Sheinbaum sobre agresión a convoy de la familia Aguilar en Zacatecas
El esquema de vacunación cambia según la edad; autoridades recomiendan revisar la cartilla y acudir al centro de salud para completar o actualizar las dosis necesarias.

Vacunas por edad: cuáles debes tener en cada etapa y dónde descargar la cartilla
Promoción “Burger a 1 Beso” dará una Famous Star con Queso gratis al comprar un combo y dar un beso; solo aplica el 14 de febrero en sucursales participantes.

Carl’s Jr. lanza promoción ‘Burger a 1 Beso’ por el 14 de febrero: así te regala una Famous Star

Florinda Meza enfrenta críticas por usar inteligencia artificial en su documental Atrévete a vivir, centrado en Roberto Gómez Bolaños. Redes cuestionan autenticidad y calidad.

Critican a Florinda Meza por usar Inteligencia Artificial en su nuevo documental ‘Atrévete a vivir’
Allan Corona (lentes rojos) compitió en el esquí de fondo en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, donde firmó una actuación histórica para México.

¡Orgullo de México! Allan Corona hace historia en el esquí de fondo de Milano-Cortina 2026