Saraperos inicia colocación de césped sintético en el Madero y anuncia refuerzo de poder
El Parque Francisco I. Madero entra en una nueva etapa con la instalación de superficie sintética rumbo a la temporada 2026 de la LMB; además, confirman la llegada del cañonero Chris Carter
Los Saraperos de Saltillo dieron a conocer este viernes el arranque oficial de la colocación de césped sintético en el Parque Francisco I. Madero, un proyecto que busca modernizar la casa del equipo de cara a la campaña 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol.
De acuerdo con la información difundida por el club, los trabajos ya comenzaron y forman parte de un plan integral para mejorar las condiciones del terreno de juego, optimizar el mantenimiento y ofrecer una superficie más uniforme y resistente ante el uso continuo y las condiciones climáticas.
La instalación del nuevo pasto sintético representa uno de los cambios más relevantes en la historia reciente del inmueble.
El objetivo es que el renovado campo esté listo antes del arranque de la temporada, brindando mejores condiciones tanto para los peloteros como para la afición que asiste al estadio Madero.
Con esta transformación, la directiva busca mantener al parque a la altura de las exigencias actuales de la LMB y fortalecer la experiencia en cada juego.
Chris Carter, poder probado para la ofensiva
Además de la actualización en su estadio, el club anunció la llegada del infielder y bateador designado Chris Carter como refuerzo para la próxima campaña.
El cañonero, con experiencia en Grandes Ligas entre 2010 y 2017 con Atléticos de Oakland, Astros de Houston, Cerveceros de Milwaukee y Yankees de Nueva York, fue líder de jonrones en la Liga Nacional en 2016 al conectar 41 cuadrangulares con Milwaukee.
En la LMB ha dejado números contundentes: suma 127 jonrones y 348 carreras producidas, tras su paso por Acereros de Monclova, con quienes fue campeón en 2019, Pericos de Puebla y Piratas de Campeche. Su incorporación apunta a darle mayor profundidad y poder al line up del sarape.
Con la combinación de infraestructura renovada y un refuerzo de impacto, los Saraperos de Saltillo comienzan a perfilar un proyecto ambicioso para la temporada 2026, apostando tanto por la modernización del estadio como por fortalecer su ofensiva.